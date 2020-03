La migration des saumons a déjà commencé dans la rivière Dordogne

Plus de trente ans après la construction d'un ascenseur à poissons à Tuilières, et l'aménagement d'échelles sur les autres barrages EDF, la population de saumons sauvages n'est toujours pas auto-suffisante, et une trentaine de géniteurs doivent être capturés chaque année, pour rejoindre la pisciculture de l'association MIGADO qui assure le soutien de la population de saumons. En 2019, 256 saumons ont été comptabilisés grâce aux caméras vidéo installées dans les barrages, et environ 500 en 2018, mais selon l'ingénieur-environnement des barrages EDF, Thomas Reynier, il faudrait au moins 2.000 géniteurs pour pouvoir se passer du repeuplement annuel d'environ 1 million d'alevins et de saumons juvéniles. La pêche du saumon est interdite sur le bassin Garonne-Dordogne depuis 1978.

Une migration très précoce cette année

Cette année, le premier saumon est passé le 31 janvier au barrage de Tuilières, et 17 autres ont été filmés en février par les caméras-vidéo de comptage. Thomas Reynier a même pu voir passer le 18ème "en direct", derrière la vitre aménagée pour l’observation (le barrage de Tuilières accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs).

Thomas Reynier a pu observer le passage du saumon derrière la vitrine de l'ascenseur à poissons Copier

Une année de sécheresse

EDF a également dressé le bilan annuel des barrages électriques du bassin de la Dordogne. Le groupe a réalisé 21 millions d'euros de travaux d'entretien sur ses barrages en 2019, dont 3,9 millions pour une troisième passe à poissons au barrage de Mauzac (cette amélioration a été subventionnée pour moitié par l'Agence de l'eau Adour-Garonne). Les 28 centrales EDF du bassin de la Dordogne ont produit 25% d'électricité de moins qu'en moyenne en 2019 : 2.071 gigawatt-heure pour toute l'année 2019 à cause de la sécheresse. Pour le directeur du groupe d'exploitation hydraulique EDF-Dordogne, Vincent Marmonier, "l'année 2019 est une petite année en terme de production d'électricité, et pendant l'été notre priorité était de maintenir le niveau des rivières et des lacs pour les activités touristiques et pour assurer la vie aquatique." La moitié de cette production d'électricité a été réalisée sur les seuls mois de novembre et décembre, et surtout au moment des pointes de consommation, le soir et le matin. Cette production représente quand même la consommation d'environ 850.000 personnes.