La ministre de la mer Annick Girardin choisit La Rochelle pour le sommet ministériel de la mer en février 2022

L'annonce vient d'être faite, ce lundi 22 novembre, au conseil municipal de La Rochelle. Le 9 et le 10 février prochain, les ministres en charge de la compétence maritime des 27 pays membres de l'union européenne se réuniront à La Rochelle. Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine le savait depuis plusieurs semaines, et l'a donc officialisé ce lundi. La ville a été choisit par la ministre de la mer, Annick Girardin, séduite lors d'un précédent déplacement.

Le thème central de ce sommet à La Rochelle : l'emploi maritime

Pendant ces deux jours se tiendra donc un sommet ministériel de la mer, avec pour thème central, l'emploi maritime. Pour le maire de la Rochelle, "cela reste encore à être affiné, mais ce thème là fait sens. Comment faire pour que l'emploi maritime puisse se développer, se renforcer ? Il faut aussi que l'on soit plus flexible à l'avenir, plus fluide : pouvoir passer un diplôme en Allemagne et ensuite exercer en France ou en Italie. Cette question d'emploi, de couverture sociale aussi, seront au cœur de ce sommet."

Avec une délégation de 200 personnes attendues, les hôtels sont presque déjà tous complets à La Rochelle

Si les ministres concernés seront là pendant deux jours, au total, c'est une délégation d'environ 200 personnes qui est attendue sur une semaine. Une aubaine à cette période de l'année pour des hôtels qui sont presque déjà tous complets. Sur le plan de la sécurité, cela sera abordé plus tard, mais les déplacements au centre-ville risquent d'être un peu compliqués sur cette période.