La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili en visite à Beaumes-de-Venise ce jeudi

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, est en déplacement dans le Vaucluse ce jeudi 26 août. Une semaine après l'incendie de Beaumes-de-Venise qui a ravagé plus de 250 hectares de végétation, la ministre viendra rendre hommage aux soldats du feu qui ont lutté pendant plusieurs jours contre les flammes. Son arrivée est prévue à la mi-journée à Saint-Hyppolite-le-Graveyron. Elle cheminera ensuite dans les massifs touchés par les flammes avant une prise de parole prévue à Beaumes-de-Venise.

Accélérer la reconstruction des forêts détruites

Barbara Pompili viendra présenter le Label bas carbone et invite les entreprises à s'engager dans ce programme. L'objectif est de baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter les capacités de captation du carbone via les forêts notamment.

Ce label doit permettre d'accélérer la reconstruction des forêts détruites par les incendies. La ministre visitera la forêt de Malbosc en Ardèche, touchée par un incendie en 2015, et qui bénéficie de financements via ce Label bas carbone (et le concours de La Poste) pour replanter 7,5 hectares d'arbres.