Espace : la mission Solar Orbiter part visiter le soleil

Pour parler de vacances, souvent on dit qu'on va au soleil. Mais pour la mission Solar Orbiter ce n'est pas une image. La sonde de l'Agence spéciale européenne va vraiment aller au plus près du soleil. A moins d'un tiers de la distance Soleil-Terre. Un exploit même si c'est quand même à 42 millions de kilomètres de la planète jaune. La mission Solar Orbiter va décoller de cap Canaveral aux Etats Unis, ce lundi matin à cinq heures heure de Paris, 23 heures heure locale.

A quoi ça sert d'en savoir plus sur le soleil ?

En savoir plus sur le soleil doit permettre de mieux comprendre ce qu'on appelle la météo de l'espace. Et surtout les vents qui viennent du soleil, les vents solaires. Car de temps en temps une tempête vient mettre le bazar dans ces vents. Résultat, un nuage de champ magnétique et de particules se retrouvent dans l'espace. Et c'est là que ça peut devenir dangereux pour nous.

Des tempêtes solaires dangereuses pour nos satellites

Si la plupart du temps ça créé sur terre des aurores boréales, ça peut aussi tourner à la catastrophe en perturbant notre environnement électro magnétique. Comme en 1859 aux Etats Unis où une tempête solaire inédite a mis par terre tout le système de télégraphes.

Plus près de nous en 1989, rebelote au Québec. La modification du champ magnétique de la terre a tout fait disjoncter et provoqué un black out.

Et comme ces tempêtes peuvent aussi mettre KO les fréquences radio, les radars et même les satellites, comprendre ces fameux vents solaires est capitale. Histoire d'anticiper avant qu'il ne soit trop tard.

Le voyage de Solar Orbiter jusqu'au soleil va durer deux ans. Son temps de mission devrait s'étaler sur cinq à neuf ans.