La mobilisation des jeunes pour le climat à Grenoble cherche un nouveau souffle

Sous le soleil, face à la Préfecture, ils sont une cinquantaine, étudiants et lycéens. Mobilisation plutôt faible, mais qui reste essentielle reconnaît Julie, lycéenne : "On est là pour montrer que le mouvement reste actif, malgré plusieurs années où il ne se passait pas grand chose, surtout à Grenoble." "Ça s'essouffle un peu, peut-être parce que cela a été noyé par d'autres sujets d'actualité" souffle l'adolescente, membre de Fridays for Future , mouvement lancé par l'activiste Greta Thunberg.

Un été déclic ?

Les jeunes militants présents espèrent tirer en quelques sortes profit du terrible été qui se termine : vagues de canicule, sécheresse, incendies..."Avant, beaucoup de climatosceptiques ne voyaient pas vraiment la situation. Mais là avec tous les incendies, tout ce qu'il se passe, on voit bien le changement climatique" souligne Fantine, élève de seconde.

"Ce sont plein de signaux d'alerte qui peuvent pousser des personnes à s'engager. La canicule par exemple, c'est quelque chose qu'on doit réussir à réutiliser pour mobiliser les gens" appuie Noé, étudiant.

Une des banderoles du rassemblement. © Radio France - Xavier Ponroy

Bientôt de nouvelles actions plus fortes ?

Pour réussir à faire passer leur message, les mouvements écolos s'interrogent sur la forme de leurs actions. "Il y a besoin de diversifier au maximum le champ d'action" admet Robinson Rossi, secrétaire de l 'Union des Étudiant(e)s de Grenoble .

"Les actions coup de poing comme celles de Dernière Rénovation (qui a notamment agi aux César, à Roland Garros... ) avec peu de personnes, elles sont très visibles et fortes. Mais le modèle des Soulèvements de la Terre sont aussi intéressantes. On continue toutefois à défendre les marches climats plus classiques : elles sont plus à proximité pour beaucoup de gens, c'est un autre visage."