La moitié des pistes de ski françaises fermées en raison du redoux et la pluie

Les températures anormalement élevées et la pluie des derniers jours en montagne ont fortement perturbé l'activité des stations de ski, particulièrement celles situées en basse montagne. Une piste de ski sur deux est actuellement fermée faute de neige selon Domaines skiables de France (DSF) et l’agence France Montagnes, en charge de la promotion de la montagne française. "Le redoux a touché tous les massifs français. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 % des pistes qui sont ouvertes sur l'ensemble des massifs avec des disparités évidemment en fonction des altitudes et des expositions des domaines skiables", a indiqué ce mardi sur franceinfo François Gaillard, directeur de France Montagnes.

Situation préoccupante, hormis dans les Alpes

La pluie a fait son apparition "jusqu'à 2.000 mètres" avec "des différences en fonction des massifs", a-t-il précisé, et l'enneigement varie selon les stations : "Les conditions sont très bonnes encore dans les Alpes du Sud et dans les Alpes du Nord aussi. Et puis forcément, dès qu'on descend en-dessous de 2.000 mètres jusqu'à 1.500 mètres, c'est plus compliqué".

Si en Maurienne, en Tarentaise ou dans l'Oisans "la plupart des stations (...) fonctionnent à plein", a confirmé Laurent Reynaud, délégué général de DSF, à l'AFP, la situation est plus préoccupante dans les autres massifs comme les Pyrénées (un quart des pistes ouvertes), les Vosges ou le Jura (moins d'un quart des pistes ouvertes). De nombreuses stations ont même dû fermer leurs domaines ces derniers jours : La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Pierre de Chartreuse/Le Planolet (Isère), Semnoz (Haute-Savoie), Le Tanet (Vosges) ou Croix de Bauzon (Massif Central).

Conséquence du réchauffement climatique

À Saint-François Longchamp en Maurienne (Savoie ), où il n'a pas neigé depuis le 15 décembre, France Bleu Pays de Savoie a relevé ce lundi 10 centimètres de neige en bas des pistes et seulement 55 centimètres à plus de 2.500 mètres d'altitude. "On constate de plus en plus de difficultés début décembre, et la neige tombe de plus en plus en altitude, sur les versants exposés au nord", confirme à l'AFP le maire de La Plagne Tarentaise, dont le domaine est relativement épargné par le manque de neige.

Un nouveau symptôme du réchauffement climatique explique Olivier Proust, prévisionniste Météo France : "Il y a une tendance à plus de douceur, le réchauffement climatique est effectif sur toutes nos saisons, été, hiver, printemps, automne". Malheureusement, "les statistiques parlent d'elles mêmes." C'est en effet un Noël "exceptionnellement doux" qu'a connu la France cette année, le plus doux depuis 1997. Il n'avait jamais fait aussi chaud dans la Drôme et en Ardèche depuis le début des relevés en 1947 et des records de chaleur ont même été battus ou égalés : 20,3°C à Clermont-Ferrand, 16,3°C à Lyon, ou encore 15,4°C à Strasbourg à Epinal .

"Angoisse sur le maintien des réservations"

Dans le massif des Vosges, le gérant de la station de la Schlucht a mis en route le télésiège pour permettre aux vacanciers de randonner, à défaut de pouvoir skier. "D'habitude la semaine entre Noël et jour de l'An est la plus forte de la saison", déplore Laurent Vaxelaire, qui accueille en moyenne entre 10.000 et 15.000 skieurs en période hivernale.

Faute de neige, la station de ski de la Schlucht entre les Vosges et l'Alsace, propose aux randonneurs d'emprunter le télésiège. (Illustration). © Maxppp - Thierry GACHON

À Ax 3 Domaines (Ariège) dans les Pyrénées , seul 25% du domaine est accessible (moins de dix pistes sur plus de 30) grâce à de la neige artificielle, fabriquée en début de saison avec les canons à neige. Les 12 pisteurs de la station travaillent d'arrache-pied pour faire tenir ce fébrile manteau neigeux. "Avec les motos, les dameuses, parfois simplement à la pelle, tous les jours, on va chercher de la neige sur le côté, en coin de piste, dans des creux, on grapille, pour la ramener au centre" décrit le directeur des pistes, Jacques Gales, préoccupé. "Là, on est à 2.000 mètres et il fait presque dix degrés. Si les températures restent aussi élevées le jour et la nuit, on tiendra comme ça deux semaines", a-t-il expliqué à France Bleu Occitanie.

"Nous sommes inquiets, la matière première manque à l'appel. Il y a une angoisse sur le maintien des réservations, le temps nous dira à quel point la situation aura un impact sur celles-ci", a confié de son côté Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), à l'AFP. "La non-ouverture il y a deux ans du fait de l'épidémie de Covid a déjà laissé des traces, même si l'année dernière la saison a été bonne. Il faut que les conditions redeviennent favorables pour les quelque 400.000 personnes qui vivent de l'activité montagnarde".