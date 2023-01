Ici la forêt, la garrigue et les falaises sont présentes, tout au long de la randonnée, en se mélangeant pour nous donner un magnifique spectacle.

La table d'orientation - Daniel Villanova

Itinéraire proposé :

Au départ de la gare, prendre en face, l’avenue Maréchal Joffre, puis au bout à droite « avenue Gabriel Péri » au rond-point prendre à gauche et remonter jusqu’au niveau de l’arche Antique.

Reperer le chemin (escalier en pierre) qui monte, juste à gauche de l’office de tourisme.

Le prendre et remonter en passant par « L’olivette » si le portail est ouvert . Là , c’est simple , on monte jusqu’à la croix .

Au niveau de la croix , suivre la sente qui part sur la gauche et la suivre naturellement.

Au croisement chemin-piste, prendre le chemin qui longe la falaise jusqu’au parking.

Au niveau du parking , prendre à gauche, laisser la barriére en bois et prendre le chemin qui descend ( panneau en bois indiquant « Sentier de promenade ») balisage jaune. tout de suite à droite . Attention , le balisage est peut visible . On rejoint les pylônes des lignes à hautes tension et suivre la piste DFCI jusqu’au parking de la route de Saint Jacques.

Au niveau du parking , traverser la route et prendre la piste qui est en face ( balisage, trait rouge ).

On arrive rapidement aux deux Baumes. Contourner les grottes par la gauche tout en continuant à suivre le balisage (rouge) pour rejoindre « Les Carrières des Roucas ».

Passer les carrières , prendre tout de suite à gauche et passer sous le pylône. Le sentier est bien visible et comporte des traverses en bois.

Au pupitre « Le passage en tranchée » prendre le chemin, bien marqué, qui longe la tranchée et le pied de la falaise.

Au contact de la route, traverser et suivre le panneau « table d’orientation », chemin de l’Hermitage. Puis prendre la route barrée par des plots mécaniques ( rentrant dans le sol ) jusqu’à la chapelle « Saint Jacques » . Juste après la chapelle, ne pas rater la table d’orientation.

Rejoindre la croix et prendre l’itinéraire inverse pour retourner à la gare.

Les plus de la randonnée :

- un itinéraire simple mais pleins de surprises

- l’Histoire raconté à travers quelques pupitres d’information

- le mélange forêt, garigues et falaises

- les vues sur le mont Ventoux, le petit Luberon, la vallée de la Durance…

- les deux baumes

- un itinéraire accessible depuis une gare

Les conseils de Daniel Villanova, accompagnateur en montagne

- prendre le temps de lire les différents pupitres réalisés par l’ONF et la ville de cavaillon

- emporter à minima 1 litre d’eau

- respecter les propriétés privées

- toujours avoir une carte ou application permettant de se repérer, le balisage n’est pas très bon.

Daniel VILLANOVA

"Randonner autrement Randonner en apprenant"

Guide de Montagne / Accompagnateur en montagne

Guide de la mer / Instructeur d'état de plongée

Préparateur mental (D.U Préparation mental et techniques d'optimisation du potentiel)

Chroniqueur Rando sur France Bleu Vaucluse

Tél : +33 6 83 89 23 96

https://randonnee-vaucluse.org/