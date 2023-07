La montagne Sainte-Victoire surfréquentée, bientôt un plan pour mieux répartir les randonneurs

En 1995, le site Concors Sainte-Victoire accueillait moitié moins de visiteurs qu'aujourd'hui. L'étude de fréquentation de 2022 recense plus de 1,5 million de visiteurs, dont 1,3 million seulement sur le massif Sainte-Victoire. Si plus de la moitié des randonneurs sont des locaux, et que la densité de population en Provence n'a cessé d'augmenter, le site n'en reste pas moins surfréquenté par endroits. "70% de la fréquentation se produit sur trois sites. Il y a un problème de répartition de la fréquentation sur l'ensemble des 50 000 hectares", détaille Olivier Frégeac, directeur du Grand site de France Concors Sainte-Victoire.

Les dimanches de beau temps, plus de place sur les parking pour se garer. Et pourtant, le site pourrait supporter une telle fréquentation si elle était plus étalée continue Olivier Frégeac : "1,3 million de visiteurs se répartissant sur l'ensemble de massif serait quelque chose de soutenable par rapport à la biodiversité, mais il faudrait que la répartition soit beaucoup plus homogène sur l'intégralité du périmètre."

Mieux répartir la fréquentation sur les 50 000 hectares du site

Les passages multipliés sur les mêmes sentiers provoquent l'érosion des sols, "Cela a un impact sur l'écosystème, ça arrache les végétaux et cela perturbe les animaux", explique Yan Henry, responsable à l'office du tourisme d'Aix-en-Provence.

Pour limiter les dégâts sur la nature, le Grand site de France Concors Sainte-Victoire planche sur la construction d'un schéma d'accueil du public à l'horizon 2025. "On n'est pas du tout dans l'optique d'interdire ou de réguler. On veut simplement mieux répartir la fréquentation sur toutes les zones d'accueil du site", précise Olivier Frégeac. Yan Henry complète : "Les gens ne pensent qu'au sentier qui vont au sommet, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. L'idée c'est d'étaler les gens sur différents sentiers pour que la nature soit plus respectée."