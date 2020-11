La mort mystérieuse d'une girafe gestante dans un zoo près de Toulouse

Onduri allait avoir 20 ans. Les soigneurs l'ont retrouvée sans vie, au moment de la rentrée des animaux dans leur enclos dans la soirée du jeudi 19 novembre. La girafe était gestante, une grossesse très avancée et son bébé n'a pas survécu non plus. Pourtant, l'animal était en forme et aucun signe de détresse n'avait été détecté par l'équipe du zoo de Plaisance-du-Touch.

Résultats de l'autopsie mi décembre

Onduri était arrivée en 2014 à l'African Safari en provenance du zoo de Dortmund (Allemagne). Ses deux soeurs Quibala et Rahima avaient déjà pris leurs quartiers en Haute-Garonne. Le mâle Luanda, est arrivé de Lisbonne en 2017. C'est de ses amours avec Onduri qu'aurait dû naître une petite femelle dans les prochains mois. L'espérance de vie d'une girafe en captivité est de 25 à 30 ans, contre 1 à 20 ans à l'état sauvage.

Les résultats de l'autopsie de la girafe parviendront au zoo dans trois semaines. La dépouille d'Onduri sera remise aux services spécialisés dans l'équarrissage, elle ne sera pas naturalisée au Muséum de Toulouse comme l'avait été un jaguar en janvier dernier.

L'African Safari de Plaisance-du-Touch est fermé au public pendant ce confinement. L'établissement devait fêter ses 50 ans cette année, l'évènement est reporté à 2021, avec notamment la nouvelle attraction que constitue l'arrivée de guépards. La structure accueille 600 animaux et 160.000 visiteurs chaque année.