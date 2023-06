La Moselle en alerte sécheresse dès ce lundi, l'arrosage des jardins et le lavage des voitures limités

Les températures chaudes et l'absence de pluie prévue dans les jours à venir obligent le préfet de la Moselle à prendre des mesures de prévention. Dans un communiqué, la préfecture détaille : "Les précipitations depuis la fin de l’été 2022, conformes aux moyennes, ont permis de recharger modérément les nappes. Depuis la mi-mai, l’insuffisance des pluies, combinée au développement de la végétation, à la croissance des cultures et aux températures chaudes, entraîne la diminution des nappes d’eau souterraine et du débit des cours d’eau à un niveau assez bas, qui nécessite de restreindre l’usage et de préserver la ressource".

Des mesures de restriction dès lundi

Le représentant de l'État a réuni cette semaine le comité départemental de la ressource en eau et la commission départementale contre les risques d’incendie de forêt, et a décidé de prendre des mesures. À partir de ce lundi 26 juin, il interdit par exemple le lavage de véhicules chez les particuliers. L'arrosage des pelouses, espaces verts, massifs fleuris et jardins potagers est interdit en journée, entre 8h à 20h.

Le remplissage des piscines limité

Les restrictions concernent aussi les piscines avec une "une interdiction de remplissage sauf remise à niveau et première mise en eau si le chantier avait débuté avant les premières restrictions". Des mesures s'appliquent aussi à l'agriculture et aux municipalités. Ainsi, l’arrosage des terrains de sport est, lui aussi, interdit de 8h à 20h.