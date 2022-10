Libournais/Blayais : une motion pour maintenir le ramassage des poubelles en porte à porte adoptée par la CALI

La communauté d'agglomération du Libournais, la CALI (100 000 habitants 45 communes) a voté mardi 18 octobre 2022 une motion contre le nouveau projet de ramassage des déchets de la SMICVAL (chargé de ramasser et de valoriser les déchets dans le libournais et le Blayais). Face à la hausse du nombre de déchets par habitants (+ de 80kg par habitant entre 2020 et 2021) le syndicat SMICVAL prévoit d'installer des points de collectes de déchets pour mieux les valoriser. S'en serait fini du ramassage en porte à porte, un motif d'inquiétude pour les usagers. Au cours d'une Séance spéciale du conseil communautaire à Bayas les élus ont échangé avant le vote. Certains ont mené des consultations de leurs administrés en très nette défaveur du projet, (comme à Coutras) quand qu'autres entendent mener la charge contre le syndicat mixte. Pour tous cette motion est la 1ère étape d'une riposte administrative.

ⓘ Publicité

ET Maintenant ?

Et maintenant que la motion est votée qu'est-ce qui va se passer? On va "ramener le SMICVAL autour de la table du dialogue" répond Philippe Buisson président du CALI. Par contre "le temps presse la CALI va contester la pertinence de la délibération du SMICVAL du 6 septembre dernier, sur le fond et sur la forme, avant début novembre". Celui qui est aussi le maire de Libourne avertit que la CALI "ira au bout de la contestation juridique, ce n'est pas qu'une motion c'est le début d'une combat ou d'un dialogue", ajoutant avec malice qu'il préfère le dialogue.

Du côté des élus siégeant au SMICVAL, on se dit prêt à plus de dialogue mais la réglementation française impose de changer la façon de valoriser les déchets et de financer le ramassage, ce qui fait que le projet finirait par voir le jour dès 2023 pour une mise en place opérationnelle à partir de 2025.

Est-ce que cette motion suffira?

Selon le président de la CALI, dans le Blayais comme dans le Libournais "toutes les communes expriment de la défiance vis à vis de cette décision". Ce n'est pas du tout l'avis de Michel Vaché, tout à la fois élu à la Cali mais aussi vice président du SMICVAL. Selon lui "La CALI est la seule à avoir délibéré une motion dans ce sens. ça veut dire qu'il va falloir lui parler". Mais la concession s'arrête là car aux yeux de cet élu avec une double casquette "on ne peut pas avoir un SMICVAL à deux vitesses". Cela signifie que le projet de ramassage des ordures ménagères ne peut pas être à géométrie variable, même s'il sera adapté en fonction de la taille des communes où il sera mis en place. Pour lui ce projet s'impose obligatoirement aux élus car c'est la loi. Elle oblige de mieux valoriser les déchets notamment les déchets végétaux, et donc à en modifier l'acheminement. Michel Vaché justifie également sa position avec la mise en place d'une taxe incitative pour financer le nouveau projet de la SMICVAL, plus juste à ses yeux.

A noter que deux conseillers émargeant au SMICVAL n'ont pas pris part au vote pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêt. La motion a remporté l'unanimité des suffrages moins une abstention. La prochain étape de la contestation du Cali contre le Syndicat mixte que la CALI a pourtant contribué à créer se fera devant le juge administratif, en référé, début novembre.