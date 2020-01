La multiplication des chalets touristiques sur les hauteurs de Gérardmer pose question

Gérardmer, France

Le problème ne date pas d'hier, mais il a pris une ampleur inquiétante depuis le vote de la loi ALUR en 2014 qui autorise investisseurs et promoteurs à densifier les logements sur chaque parcelle constructible. 140 permis de construire ont ainsi été délivrés par la ville l'année dernière.

Jacques Valentin co-président de l'association et ingénieur à la retraite ne décolère pas. Il dénonce la "colonisation spéculative" des hauteurs de Gérardmer. A ses côtés Jean-Claude Crouvezier, lui-même maître d'oeuvre en bâtiment, met en avant les conséquences de la loi qui a produit dit-il une réglementation incohérente et irréfléchie et sur laquelle ne s'exerce aucun contrôle réel.

Des nuisances pour les riverains

Un développement des constructions source de nuisances pour les riverains en période de vacances. Tapage nocturne et beuveries. Utilisation bruyante des spa et des piscines dans la journée. "Cela génère des tensions'' souligne l'un de ces riverains. L'absence des propriétaires est un facteur aggravant, car il n'y a personne vers qui se retourner.

Pour alerter et informer la population. L'association "Gérardmer Patrimoine Nature" organise ce vendredi 10 janvier une réunion publique en mairie, à 18h. Réunion précédée d'une rencontre avec le maire Stessy Speissmann.