La navigation est à nouveau autorisée sur la Sorgue

Il est à nouveau possible de naviguer sur la Sorgue. L'interdiction n'a duré que deux jours, du fait d'un débit trop faible de la rivière à cause de la sécheresse et des canicules. Deux loueurs de canoës ont été contraints de fermer à Fontaine de Vaucluse, ils rouvrent dès aujourd'hui. L'un d'eux évoque la défaillance d'une sonde qui aurait conduit à l'interdiction de naviguer à partir de chiffres erronés. De son côté, la préfète de Vaucluse met en garde face à toute pratique excessive qui pourrait être néfaste pour la Sorgue.

