La navigation est de nouveau autorisée sur la Mayenne

Département Mayenne, France

Depuis le 6 septembre 2019, la navigation sur la rivière de la Mayenne était interdite à cause de la prolifération de cyanobactéries. Ce vendredi, après de nouvelles analyses, la préfecture, via un arrêté de ce vendredi 20 septembre autorise à nouveau la navigation (avirons, canoë-Kayak, pédalos, barques, ski nautique etc).