Saint-Étienne, France

Météo France prévoit des chutes de neige pour la nuit de mercredi à jeudi.

Les automobilistes sont incités à la prudences sur les secteurs de l'A89 et Nationale 7 dans le secteur de Roanne et Balbigny, sur l'autoroute A47, A72 et RN88 dans le secteur de Saint-Étienne.