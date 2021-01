La neige complique le ramassage des ordures ménagères dans les communes de montagne du Puy-de-Dôme

Le Sictom des Couzes implanté à Saint Diéry dans le Puy-de-Dôme gère le ramassage des ordures ménagères de 46 communes du Puy-de-Dôme et une dans le Cantal. Un territoire disparate de 28.000 hectares, des portes du Cantal à la périphérie clermontoise. Des communes de plaine et de montagne sillonnées par cinq camions bennes et une trentaine d'éboueurs. Des ripeurs dans le jargon de la profession, dont la tâche est sérieusement compliquée par les récentes et abondantes chutes de neige. Plusieurs communes dans le massif du Sancy sont restées plusieurs jours coupées du monde en raison des congères et quelques unes sont encore inaccessibles ce jeudi.

Les engins de déneigement poussent la neige sur les bacs- poubelles pour dégager les routes

Le Sitcom des Couzes a équipé deux de ses camions pour les tournées de ramassage dans les secteurs enneigés. Pneus neige à lamelles et chaines automatiques n'ont parfois pas été suffisants pour mener à bien les tournées de ramassage en particulier sur le réseau routier secondaire mal dégagé. A la difficulté de circulation d'une commune à l'autre, s'ajoute celle d'accéder aux bacs poubelles. "Souvent les poubelles sont placées en bord de route et les communes veulent d'abord dégager les routes, et avec le chasse-neige", explique David Monduchet le directeur des services techniques du Sictom des Couzes, "ils poussent la neige sur les bacs qui ont déjà parfois plus d'un mètre de neige sur le couvercle et autour de la poubelle et ça devient impossible de les déplacer surtout quand il gèle par dessus. Si il n'y avait que 20 centimètres les ripeurs pourraient le faire mais là c'est impossible!"

Poubelles bloquées par la neige sur la commune de Saulzet- le-Froid (Puy-de-Dôme) © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Les petites communes rurales sont souvent mal équipées en matériel de déneigement

Roger-Jean Méallet le président du Sictom des Couzes rappelle que la qualité du ramassage des ordures ménagères dépend en grande partie des maires qui ont la responsabilité de rendre accessibles les rues de leurs communes. Dans l'ensemble ça se passe bien mais le problème c'est que les petites communes rurales de montagne sont souvent mal équipées et n'ont pas le matériel nécessaire pour dégager les accès et encore moins les poubelles. "Parfois c'est le maire lui même qui prend sa pelle pour enlever la neige", précise Roger-Jean Méallet également maire de Champeix qu'il a doté d'un chasse neige. Cette enneigement exceptionnel est un mal pour un bien.

A la lumière de cet événement climatique la direction du Sictom des Couzes, en concertation avec les 46 maires, va revoir l'emplacement des poubelles souvent adapté à la période estivale mais pas à l'hiver. Car le syndicat sait qu'il n'a pas le droit a l'erreur. Impossible de ne pas assurer un ramassage régulier des ordures ménagères surtout en période de vacances scolaires où des stations de ski, comme Superbesse située sur le secteur du Sictom des Couzes, accueillent de nombreux vacanciers qui multiplient par dix le tonnage de déchets de la commune.