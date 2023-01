La neige est de retour sur les sommets isérois

La neige est de retour en Isère et elle va tenir ! C'est ce que nous dit Denis Roy, le responsable du centre Météo France de Saint-Martin-d'Hères, en direct avec nous ce lundi 9 janvier sur France Bleu Isère. Les cumuls atteignent déjà 10 à 20 centimètres en altitude, ça va continuer ce lundi et surtout, pas de redoux annoncé dans les prochains jours. La neige devrait donc tenir.

France Bleu Isère : Est-ce qu'il y a déjà de la neige qui est tombée en Isère ?

Denis Roy : Les chutes de neige ont commencé hier. Alors, certes, elles étaient bien élevées en altitude, au-dessus au moins de 1800 mètres, voire un peu plus haut selon les endroits. Mais à partir de cette nuit, la limite pluie-neige s'est bien abaissée puisque ce matin, on doit avoir des chutes environ vers 1000 m d'altitude.

C'est le fait marquant de cette semaine. Le paysage va radicalement se transformer, on va passer des montagnes très sèches en moyenne altitude à un paysage hivernal.

France Bleu Isère : Et ça va descendre assez bas, non ? Et quels seront les cumuls ?

La limite de neige la plus basse observée la nuit prochaine, ce sera effectivement vers 700 mètres, 800 mètres, peut-être localement 600 mètres, avec quelques flocons. Mais ce sera en fin d'épisode pluvieux, donc ce sera des chutes de neige plutôt faibles.

Et pour les quantités de neige encore attendues aujourd'hui, on estime à peu près jusqu'à présent qu'il a dû tomber en altitude 10 à 20 cm environ et on attend encore 20 voire 40 cm pour les massifs qui recevront plus de neige encore sur cet épisode.

France Bleu Isère : Et est-ce que ça va tenir ?

Oui, parce qu'il n'y a pas de redoux pour l'instant, en tout cas pas excessif parce qu'il y a une nouvelle perturbation mercredi qui arrive et qui va apporter de la neige, mais au dessus de 1800 mètres, avant un nouveau refroidissement. Donc elle va tenir. Et puis surtout, on est sur une séquence qui va durer puisque les perturbations vont comme prévu se succéder pendant plusieurs jours.