La neige persiste sur la montagne ardéchoise

Un épisode cévenol insolite sur la montagne ardéchoise. Depuis ce samedi, la neige tombe en abondance, et le phénomène est plus ou moins marqué localement. A Coucouron, "la neige ne tient pas au sol" souligne le maire Jacques Genest. A Saint-Cirgues-en-Montagne, "on doit avoir 10 cm" estime la maire Karine Accassat, "c'est dimanche, ça gêne moins la population". Mais elle est par ailleurs infirmière, et sa tournée des patients ce dimanche matin a été compliquée par les intempéries.

Difficile de mesurer aussi les hauteurs de neige à Sainte-Eulalie : "il y a de la burle, des congères, on doit être à 25 ou 30 cm. On est habitués, mais c'est toujours un peu gênant" souligne le maire Franck Méjean. Les équipes municipales ont travaillé tout ce dimanche matin au déneigement. Ce dimanche matin vers 7h, 50 cm de neige s'étaient déjà accumulés à Loubaresse.

Les chutes de neige devraient se calmer vers 20h ce dimanche. D'après le site info route du Département de l'Ardèche , trois routes sont fermées : la D239 entre Le Bez et le hameau de Bannes ; la D302 sur Cros-de-Géorand, Usclades-et-Rieutord et la D536 sur Sainte-Eulalie. Globalement, la circulation est difficile au dessus de 1.000 mètres d'altitude. Les équipements spéciaux sont nécessaires.