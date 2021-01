La neige, comme samedi, tombe abondamment ce dimanche 24 janvier 2021 dans toute la Seine-Maritime et l'Eure. L'occasion d'immortaliser le moment !

PHOTOS : la neige recouvre la Seine-Maritime et l'Eure

La neige tombe abondamment ce week-end des 23 et 24 janvier 2021 en Seine-Maritime et dans l'Eure. La Normandie se pare d'un manteau blanc, et c'est aussi le moment d'immortaliser l'instant, si l'on évite les déconvenues automobiles, nombreuses ce dimanche 24 janvier.

Fait un peu plus rare, la neige est aussi tombée dans le centre des grandes villes :

Une photo venue de la rive gauche :

Rouen rive gauche avec vue sur la cathédrale © Radio France - Thomas Schonheere

Et le sud de l'agglomération :

La neige qui est aussi tombée sur notre station de radio :

Un bonhomme de neige pas très beau, mais fait avec amour © Radio France - Théophile Pedrola

La neige aussi à La Bouille :