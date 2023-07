La Normandie se forme pour affronter les feux de forêts

L'an dernier, entre juin et septembre, les pompiers de la Seine-Maritime ont été appelés sur près de 500 départs de feux d'espaces naturels. C'est un chiffre considérable dans une région où certes il y a toujours eu des feux de champs par exemple mais pas dans cette proportion. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Le département est d'ailleurs classé comme une zone à risque moyen de feu de végétation, c'est le niveau en-dessous de fort où sont classés tous les départements de l'arc méditerranéen et de la côte Atlantique. L'Eure est en niveau faible malgré le gros incendie dans la forêt de Monfort-sur-Risle l'été dernier .

Se former

Aujourd'hui, 26 casernes de la Seine-Maritime sont équipés de camions qui permettent de combattre les feux de forêts. Ce sont des véhicules particuliers qui permettent le franchissement d'obstacles et la pénétration dans les bois. Mais certains véhicules sont anciens, ont plus d'une vingtaine d'années. Huit doivent être renouvelés dans les prochains mois.

Pompier en exercice dans un champ © Radio France - Bénédicte Robin

Parallèlement les pompiers sont progressivement formés à la lutte contre les feux de forêts et d'espaces naturels. C'est une spécialité, plus répandue dans les départements du Sud mais qu'il est nécessaire de développer ici aussi explique Grégory Gautier, pompier référent feux de forêt et d'espaces naturels en Seine-Maritime.

"On part de très loin pour la formation. On est sur des objectifs à 10 ans" explique le pompier. "Aujourd'hui environ 500 pompiers du département sont formés, l'idée est d'atteindre entre 1 000 et 2 000 d'ici 10 ans sur les 3 000 du département. 50 sapeurs-pompiers sont formés chaque année dont cinq ont été formés chef de groupe" détaille Grégory Gautier.

L'ONF est partie prenante

C'est donc un chantier de long cours pour s'adapter à ces changements climatiques et auquel est également associé l'office national des forêt (ONF). Six ouvriers-sylviculteurs ont été formés à la défense des forêts contre l'incendie (DFCI) pour la Seine-Maritime et l'Eure. Cette semaine, ils ont reçu leur véhicule d'intervention. Il s'agit d'un pick-up équipé d'une citerne et destiné à intervenir sur les feux naissants avant l'arrivée des pompiers. "On connaît mieux la forêt et on peut guider les pompiers" explique Steven Leguillon, ouvrier-sylviculteur à l'ONF et fraîchement formé. C'est une nouvelle partie de son métier que de protéger la forêt l'été et qu'il prend au sérieux.

L'ONF, partie prenante de lutte contre les feux de forêts © Radio France - Bénédicte Robin

Il sera amené avec ses collègues à effectuer des patrouilles lorsque les risques incendies seront élevés. Pour l'heure, cet unique véhicule basé à Montigny, dans la forêt de Roumare, près de Rouen (Seine-Maritime) à vocation à sillonner les forêts des deux départements de l'ancienne Haute-Normandie.