La Nouvelle éco: une entreprise amiénoise vous aide à maîtriser vos consommations d'énergies

C'est l'info de la semaine qui fait mal au portefeuille. Les prix de l'énergie flambent. Pour faire baisser la facture vous pensez peut-être changer de fournisseurs d'énergie?

Il y a des sites de comparaison comme le site amiénois Hello Watt. Il vous aide aussi gratuitement à maîtriser votre consommation d'énergie. Sylvain le Falher en est le co-fondateur. La crise sanitaire a ralenti l’industrie qui redémarre et qui a beaucoup de besoins en énergie. Il y a plus de demande que d'offre et les prix explosent.

Hello Watt recrute, plus de 25 postes sont ouverts en ce moment.