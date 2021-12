Fondée en février 2021 à Montpellier, l'entreprise Greenliving promeut l'investissement dans des biens immobiliers les plus verts possible. Elle mise sur des alternatives écologiques pour rénover et meubler les logements. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

La nouvelle éco : Investir dans des biens immobiliers les plus verts possible avec Greenliving

Loïc Botella et Michel Sciuto ont lancé Greenliving en février 2021. Cette entreprise montpelliéraine propose d'investir dans des biens immobiliers qui ont une empreinte écologique la plus faible possible. Pour cela, ils jouent notamment sur la rénovation et l'ameublement des logements. Les deux entrepreneurs reversent 1% de leur chiffre d'affaires à l'association environnementale "1% for the planet".

Interview avec Michael Sciuto, cofondateur de Greenliving

Vous dîtes que vous faîtes attention à la rénovation des logements que vous proposez. Que faîtes-vous précisément?

On va agir surtout sur l'isolation des murs et des sols, sur les vitrage et sur les systèmes de chauffage. Il y a une passoire thermique qu'on a requalifiée en catégorie B!

Comment isolez-vous?

Aujourd'hui, on utilise des isolants type laine de verre ou laine de roche. Mais, de plus en plus, on va tendre vers des isolations type chanvre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.

Et vous travaillez avec des entreprises de la région?

Aujourd'hui, on n'en a pas trouvées. Il y a des producteurs locaux de chanvre, mais qui ne distribuent pas en direct à des entreprises. Donc, on est obligé de s'adresser à des intermédiaires. Ils se trouvent quand même en France. Mais ils sont en Bretagne ou dans le Nord de la France.

Vous dîtes que vous meublez de façon écoresponsable, ça veut dire que vous prenez des objets de seconde main?

On est plutôt sur du mobilier reconditionné et du mobilier neuf à faible empreinte environnementale.

C'est quoi la différence entre seconde main et reconditionné?

C'est un matériau qui est voué à être jeté et que l'on va remettre à neuf, ou quasiment à neuf, avec des garanties derrière. On peut par exemple remettre un coup de peinture. En fait, on va les rafistoler au point que ce soit vraiment quasiment du neuf.

Qui sont vos clients?

Il y a des personnes qui nous sollicitent uniquement pour le placement financier, le placement d'une certaine épargne dans la pierre. Et vous en avez qui, elles, sont très sensibles à tout ce qui est enjeux environnementaux. On a les deux cas de figure.

Vous parliez de la difficulté d'isoler avec du chanvre. Pourquoi? C'est compliqué de trouver des alternatives écologiques?

En fait, vu qu'on est une jeune entreprise, il faut qu'on fasse un certain volume pour que les entreprises et les fournisseurs travaillent avec nous. Il faut casser un peu ce plafond de verre et c'est ce volume qui nous permettra, à terme, de pouvoir proposer des investissements les plus verts possible. La balle est dans le camp des entreprises.