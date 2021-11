La Nouvelle éco à Beaurepaire : le "béton de bois" révolutionne la construction

France Bleu Isère : qu'est-ce que le "béton de bois"?

Cédrik Longin : le béton de bois, dont la technologie se nomme TimberRoc, est un matériau biosourcé à bilan carbone négatif qui offre toutes les caractéristiques souhaitées habituellement quand on se lance dans la construction d'un bâtiment. Nous avons tout simplement réussi, après quinze ans de recherche et développement, à remplacer le gravier et le sable par du granulat de bois, c'est-à-dire des copeaux de bois.

Cérik Longin, l'un des 3 associés de CCB Greentech Copier

C'est une technologie unique?

Tout à fait. Il n'y a pas de concurrent direct. Cette technologie est d'ailleurs protégée par dix brevets à date et d'autres sont en préparation.

Les clients de CCB Greentech sont des fabricants de panneaux de construction - CCB Greentech

Quel est l'avantage de ce béton de bois?

Tout d'abord, et c'est là le plus important, il y a un avantage au niveau environnemental puisqu'on utilise un granulat biosourcé, donc le bois qui vient en remplacement du gravier ou du sable. L'intérêt, c'est que le biosourcé est renouvelable. Le deuxième atout au niveau environnemental, c'est que le bilan carbone est négatif, ce qui est très, très rare sur le marché, la construction des bâtiments étant un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Il y a ensuite les atouts au niveau des usagers des bâtiments ; ces usagers profitent de bâtiments qui sont extrêmement bien isolés au niveau thermique, au niveau acoustique.

Quelles sont vos perspectives de développement?

Cette technologie est notamment portée par une nouvelle norme qui va entrer en vigueur dans le monde de la construction et qui s'appelle la RE 2020. Cette norme est très exigeante au niveau de l'isolation des bâtiments et de son bilan carbone, ainsi que du confort d'été pour les habitants. Et comme on coche toutes les cases, nous avons déjà énormément de demandes.

Vous allez recruter combien de personnes?

Nous allons recruter une cinquantaine de personnes sur les deux à trois ans qui viennent.

Les bâtiments de CCB Greentech à Beaurepaire - CCB Greentech

