"La nouvelle éco" : A Louverné, le parc Echologia fête ses 10 ans et voit l'avenir en grand

"La nouvelle éco", c'est votre nouveau rendez-vous tous les matins sur France Bleu Mayenne. On vous emmène sur le site Echologia à Louverné qui souffle ses 10 bougies cette année. Une année perturbée par la crise sanitaire mais tout est reparti et l'avenir s'annonce même déjà bien rempli.

Le parc Echologia à Louverné fête ses 10 ans en 2020, un anniversaire un peu chahuté forcément par la crise sanitaire mais désormais, en cette rentrée, le parc et les activités sont bien repartis. Il y a même plein de projets pour l'avenir.

C'est un chantier sur dix ans qui commence. L'objectif : transformer le grand four à chaux à l'entrée d'Echologia en jardin suspendu aquaponique, c'est-à-dire où poissons et plantes aquatiques se nourrissent mutuellement. Les ateliers de poterie, de taille de pierre vont permettre d'avancer chaque week-end.

Quand le jardin suspendu sera terminé dans 10 ans et que vous y grimperez, vous aurez cette vue. © Radio France - Aurore Richard

Une fontaine est déjà en pleine construction où chacun peut venir poser la pierre qu'il a lui-même taillée. Les murs de la fontaine avancent bien parce qu'il y a pas mal de monde aux ateliers. Une fresque participative est aussi en cours de réalisation.

Artiste confirmé, débutant ou sans talent, vous êtes tous invités à mettre un petit coup de pinceau sur cette fresque participative. © Radio France - Aurore Richard

Beau succès pour les 15 cabanes du site cet été

Echologia a aussi fait un joli mois d'août avec ses cabanes sur l'eau, sur les falaises. "Sur 100 hectares, on a 15 cabanes donc on est bien éloignés les uns des autres, ce qui est un bon point avec le covid en ce moment. Chacun peut avoir ses distances de sécurité et de repos", explique le créateur du site, Vincent Brault. Il y avait d'ailleurs plus de Mayennais que d'habitude cet été, mais il y avait aussi des Bretons, des Normands, des Parisiens.

Les cabanes flottantes ont été les plus prisées cet été sur le site Echologia. - Site internet - Echologia

Des touristes ont aussi fait leur retour dans la salle de réception pour les mariages, c'est le signe que cela repart après une pause liée la crise sanitaire. Ce qui a du mal à repartir en revanche, c'est la partie séminaire. "Comme le site est grand, on espère vivement que les séminaires vont reprendre de manière active à la rentrée", confie Vincent Brault.

Echologia est un site prévu post-Covid

L'avantage si vous faites un séminaire à Echologia, c'est qu'une fois la réunion terminée, vous pouvez profiter des 100 hectares, vous promener dans les jardins partagés, découvrir l'aquaponie.

Des familles vivant à proximité du site viennent jardiner ici. © Radio France - Aurore Richard

Le site Echologia est ouvert tous les week-end de 14 heures à 18h30. Vous pouvez directement contacter le parc si vous voulez réserver une cabane ou pour un mariage.