La nouvelle éco : à Lunel, ils fabriquent des granulats recyclés pour le BTP

Depuis le début de la crise sanitaire, les problématiques environnementales sont revenues sur le devant de la scène : les circuits courts, plutôt que les supermarchés ; le vélo plutôt que les transports en commun... L'entreprise Languedoc Roussillon Matériaux (LRM, filiale d'Eurovia et de Razel-Bec), basée à Lunel (Hérault), fabrique des granulats recyclés dans la carrière des garrigues, implantée à Saturargues.

Fabriqués à partir de déchets de chantier

Les granulats sont des matériaux essentiels dans le domaine du BTP : ils permettent notamment de faire du béton. Dans la majeure partie des cas, ils sont fabriqués à partir de sable, de cailloux et de morceaux de roche. Depuis 1999, LRM utilise des déchets de chantier, récupérés, triés, concassés et réutilisés.

"Dans ce que l'on récupère, il y a principalement du béton et des cailloux, ce qui permet de fabriquer des granulats, explique Pierre Ucciani, directeur adjoint de Languedoc Roussillon Matériaux. Néanmoins, on trouve aussi par exemple des morceaux de plastique, du polystyrène ou des bouts de bois."

Ces matériaux doivent être retirés. "On utilise un système qui permet d'aimanter la ferraillerie, détaille Pierre Ucciani. On a aussi un sorte de grosse soufflerie pour enlever les éléments les plus légers, comme le papier ; et un système de flottation, pour les bouts de bois." Le reste se fait manuellement.

Sur 400.000 tonnes de déchets récupérés, 300.000 tonnes ne correspondent qu'à de la terre : elles ne peuvent pas être transformées en granulats. L'entreprise utilise cette terre pour réaménager la carrière (construction d'un petit lac, d'un espace végétalisé, d'un parking). Ce sont les 100.000 tonnes restantes qui permettent de fabriquer des granulats recyclés.

Encore quelques réticences

"Les granulats recyclés ont les mêmes caractéristiques que les granulats classiques, note Pierre Ucciani. On les utilise par exemple pour faire des remblaiements de tranchées ou des voies piétonnes ou cyclables." Chaque année, LRM fabrique 100.000 tonnes de granulats recyclés et 700.000 tonnes de granulats classiques, à partir de la roche calcaire que l'entreprise extrait de la carrière des garrigues. "L'intérêt principal, c'est que ça permet de préserver au maximum le site", indique Pierre Ucciani.

Pourquoi les acteurs privilégient-ils les granulats classiques? Réponse de Pierre Ucciani, directeur adjoint de LRM. Copier

Néanmoins, l'Etat et les acteurs privés sont souvent plus demandeurs de granulats classiques, notamment pour fabriquer du béton. "Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, ces granulats recyclés soient de plus en plus utilisés, espère Pierre Ucciani, car on sait que les ressources naturelles ne sont pas infinies."