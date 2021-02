La nouvelle éco : à Quimper, une agence de communication crée une boîte à masques pour les recycler

Vous avez surement vu traîner des masques dans la rue, sur la plage... Une agence de conseil en communication, So Ho, basée à Quimper, a décidé de créer une boîte de collecte de masques pour enrayer ce phénomène. Anne-Marie Corgne, la directrice adjointe de So Ho, est partie d'un constat plutôt banal : "Je vis dans une famille de 5 personnes et je me suis assez vite rendue compte qu'on avait un volume de masques, à raison de 2 par jour, assez phénoménal ! Comme nous sommes dans une logique de réduction des déchets, on a décidé de les garder, de les collecter dans cette boîte en carton et de les envoyer au recyclage".

Recyclés en tee-shirts

Le contenu de la boîte est envoyé chez Solution Recyclage, une entreprise nantaise, qui trie les masques (tissus, élastique, barrette), les traite et les transforme en tee-shirts. Un premier envoi de masques est déjà prêt à partir de Quimper jusqu'à Nantes.

Alors, pour le moment, la boîte "Bas les Masques !" ne sert qu'à l'immeuble qu'occupe So Ho, mais plusieurs entreprises s'intéressent au projet. So Ho espère que le projet et l'idée pourront s'exporter dans les entreprises, les collectivités locales, les écoles et dans toutes les infrastructures où sont utilisés les masques. Elle propose ses services pour créer une box spéciale masque aux couleurs des entreprises. "Une bonne stratégie pour véhiculer les valeurs de sa marque et un bon geste pour s'engager en faveur de l'environnement", conclut Anne-Marie Corgne.