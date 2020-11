La nouvelle éco : "Animal Kids", la marque de vêtements éco-responsables de la Vienne

Sur chaque habit, il y a le dessin d'un animal sauvage. "On a Juliette la girafe, Léo le paresseux ou encore Gribouille le Koala, s'amuse Benoit Richet, le créateur de la marque de vêtements pour enfants de 1 mois à 6 ans. Chaque vêtement représente une espèce menacée." Mais au-delà de l'aspect mignon et ludique, qui plaît aux enfants, ces vêtements sont au service de la protection animale : _"_15% du prix de chaque achat est directement reversé à une ONG choisie par le client lui-même. Nous avons une liste de 10 organisations, comme Save the Rino, Panthera, Oceana ..." Mais il n'y a pas que les animaux sauvages qui sont concernés. "Je tenais à ce que la SPA soit présente sur la liste pour ceux qui souhaitent aider les animaux domestiques. On a également l'ONG Noé, une organisation française qui agît sur la biodiversité en général", explique l'entrepreneur basé à Cherves, dans la Vienne.

Déjà 5 000€ récoltés pour les ONG

Lancée en mars dernier, la marque s'est développée grâce au financement participatif. Depuis, les premières ventes ont eu lieu début novembre. En deux semaines, avec des vêtements vendus une vingtaine d'euros en moyenne, c'est 5 000 € qui ont été récoltés pour les ONG. Mais ce qui plaît aussi aux clients, c'est l'aspect écologique. Les vêtements sont conçus en coton biologique issus d'exploitations européennes. "Nous avons fait le choix de faire du made in Europe, c'est à dire qu'on a essayé de chercher des productions de coton au plus proche du territoire français pour limiter les transports. On a choisi la Grèce et le Portugal pour notre coton et les vêtements sont produits sur place, pour vraiment limiter l'impact les transports. On a réussi à diviser les émissions de CO2 par 2,5", souligne Benoit Richet.

Un succès qui donne des envies à Benoit Richet : il souhaite, d'ici deux ans, développer sa marque locale à l'internationale. "Mais avant, on veut augmenter les canaux de distribution en France en proposant nos vêtements dans les diverses boutiques de vêtements pour enfants de façon à vraiment développer la marque."