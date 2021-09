La nouvelle éco : Les micro stations d'épuration montpelliéraines d'Aquatech Innovation

Fondée en 2018, Aquatech Innovation est une entreprise montpelliéraine qui travaille sur le recyclage de l'eau. Aquatech fait partie des 80 sociétés d'Occitanie qui participent à l'édition 2021 des Trophées de la biodiversité, un concours régional. Les équipes de l'entreprise ont développé une micro station d'épuration.

Dans le sable, la roche ou sur l'eau

La particularité de la micro station d'épuration d'Aquatech, c'est qu'elle s'installe là où les stations d'épuration classiques ne peuvent aller. "Ce sont des zones qui ne sont pas reliées aux systèmes d'eau de la ville, explique Geneviève Marais, présidente de l'entreprise montpelliéraine. Par exemple sur l'eau, dans le sable ou en bord de plage ou de rivière."

Aquatech a donc développé pas une mais des solutions, qui se déclinent sous différentes formes : flottantes, démontables, de la taille d'un grand pot de fleurs ou d'un container installé sur une place de parking. Avec ses solutions flottantes, Aquatech est capable de traiter les eaux usées des bateaux.

"On dit que un navire de plaisance produit entre 10 et 15 litres d'eaux usées par jour, note Geneviève Marais. Quand on multiplie par le nombre de plaisanciers, ça fait beaucoup de pollution, et on en voit les effets sur nos littoraux."

Aquatech travaille aujourd'hui, surtout, avec des ports et des campings, des acteurs qui ont été touchés par la crise du Covid-19. "Donc ça nous a directement touchés, analyse la présidente d'Aquatech. Les entreprises ne nous ont pas passé de commandes. Ces dernières n'ont cessé d'être reportées, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir, car avec le vaccin, ça commence à revenir à la normale."

Par ailleurs, Aquatech a développé un outil destiné aux piscines des campings. Il permet de récupérer 80% de l'eau utilisée pour que les bassins soient les plus propres possibles. "Et un bassin aquatique rejette entre 30 et 100 mètres cube d'eau par jour, indique Geneviève Marais. C'est énorme." L'appareil d'Aquatech filtre donc cet eau et la remet dans la piscine.