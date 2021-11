La nouvelle éco : Avec Halt O'Plast, deux anciens étudiants montpelliérains s'en prennent aux microplastiques

Fanny Sterna, une ancienne étudiante de l'école d'ingénieur EPF de Montpellier, vient d'être primée par le concours Moovjee*. La jeune femme de 23 ans a lancé, avec son collègue Youen Boënnec, Halt O'Plast. C'est un projet qui vise à lutter contre les microplastiques. Interview avec Fanny Sterna

Vous développez un produit qui vise à récupérer les microplastiques avant qu'ils ne polluent l'environnement. Comment ça marche?

En fait, ce sera un système qui sera doté, d'un côté, d'un procédé de récupération, et de l'autre côté d'une unité de stockage. Il sera placé au niveau des bassins de rétention des autoroutes et il aura la capacité d'orienter les particules vers l'unité de stockage.

Pourquoi avoir choisi de filtrer au niveau des bassins de rétention?

Oui beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est... Ce sont de grands bassins en bord d'autoroute. Ils récupèrent l'eau quand il pleut abondamment : ça permet d'éviter les inondations. Puis ça reverse l'eau de pluie, à un moindre débit, dans l'environnement.

Et ça sert aussi quand il y a un camion d'hydrocarbures qui a un accident. La pollution d'hydrocarbures va se concentrer dans ce bassin de rétention et on peut fermer les vannes pour faire un traitement. Et tous les microplastiques ne sont pas forcément traités. Du coup, il y en a beaucoup qui passent à travers et qui finissent dans nos rivières, dans nos fleuves, puis, à terme, dans notre mer, dans nos océans.

C'est quoi, en fait, les microplastiques?

Il y a plein de sources d'émission. Par exemple, quand on marche avec notre chaussure qui a une semelle en caoutchouc : il y a de l'abrasion. Quand on fait du sport sur des stades synthétiques : il y a de l'abrasion. Quand on va venir pêcher avec nos filets en nylon : il va y avoir de l'abrasion.

Et quand on roule en voiture, le pneu s'use. Il y a de l'abrasion aussi. Et ça, c'est dans la catégorie des microplastiques. Parce qu'en fait, le caoutchouc est une catégorie de microplastiques. Et ça reste sur la route, et quand il va pleuvoir, l'eau va s'écouler, va ruisseler vers ces bassins de rétention et emmener avec elle toute cette pollution.

Et pourquoi c'était important pour vous de lutter contre ces microplastiques?

Il y a pas mal d'additifs qui sont ajoutés quand on fabrique le plastique. Et la plupart de ces additifs sont des perturbateurs endocriniens et en plus de ça, ils aiment bien s'agréger avec tout ce qui est métaux lourds, hydrocarbures, etc. Je vous laisse imaginer le mélange que ça peut faire.

Quelle est la suite du projet?

On voudrait créer une entreprise. Mais pour le moment, on doit encore développer notre produit. On va travailler dans un laboratoire montpelliérain : on y fera des tests à plus grande échelle. Puis on espère déposer un brevet!

*Concours qui récompense les entrepreneurs