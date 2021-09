La Nouvelle éco : Baröne, des bouteilles isothermes montpelliéraines écolos

Depuis juin 2019, Baröne, une entreprise montpelliéraine, commercialise des bouteilles isothermes. Plus que la lutte contre les bouteilles en plastique, elle s'engage dans une démarche la plus écologique possible. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

L'entreprise Baröne commercialise des bouteilles isothermes, dont le design est pensé dans ses bureaux de Montpellier, depuis juin 2019. Contrairement à la majeure partie de ses concurrents, elle mise sur une démarche quasi 100% écolo. En deux ans d'existence, elle a remarqué que la gourde se démocratise.

Une démarque quasi 100% écolo

À l'origine, l'équipe a lancé ses bouteilles pour inciter la population a moins acheter de bouteilles d'eau et donc, à réduire la quantité de plastique et la pollution. Elle essaye de pousser cette logique le plus possible. La fabrication des gourdes se passe à Shanghaï mais leur transport est le plus vertueux possible.

"Nos gourdes sont transportées en train et non en bateau, explique Matias Mendes, l'un des fondateurs de l'entreprise. On utilise des boîtes en carton recyclé et recyclable. Elles ne sont pas refermées avec du scotch mais avec des bandes de kraft qui tiennent grâce à de la colle naturelle. À l'intérieur, on ne rembourre pas avec du polystyrène mais avec du papier ou des chutes de carton. Et puis, la gourde n'est pas protégée par un blister en plastique mais par un papier de soie recyclable."

Par ailleurs, le site et les boîtes mail de Baröne sont hébergés par une entreprise française qui pratique le free cooling, c'est-à-dire qu'elle refroidit ses serveurs avec l'air ambiant plutôt qu'avec la climatisation. "Et on le sait, la clim, ça fait froid dedans mais ça fait chaud dehors", note Matias Mendes.

Une évolution de la clientèle

Entre 2020 et 2021, les ventes de Baröne ont doublé. Et en deux ans d'existence, l'équipe a remarqué une évolution de sa clientèle. "Au départ, c'était des personnes qui achètent en vrac ou qui mangent bio ou végétarien, se rappelle Matias Mendes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Élodie Sanson ajoute : "Il y a aussi des personnes qui sont arrivées pour le côté pratique de la gourde qui garde bien le chaud et le froid. Je pense notamment à ceux qui utilisent notre gourde pour le sport. Au départ, ils n'ont pas de visée environnementale. Mais j'ai envie de dire : tant mieux! Car le résultat est le même." Selon Matias Mendes, le dernier gros frein à la démocratisation totale de la gourde isotherme sont les réticences à l'idée de boire de l'eau du robinet.

Matias Mendes, Alexis Hagard et Élodie Sanson ont lancé Baröne en juin 2019. Le nom de l'entreprise est un clin d'œil aux Barons de Caravètes, un titre honorifique à Montpellier, qui se transmet de génération en génération. "Et comme ce titre honorifique, notre gourde a une durée de vie telle qu'elle peut, elle aussi, se transmettre de génération en génération", conclut Matias Mendes en souriant.