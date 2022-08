La nouvelle éco : une société toulousaine a créé une peinture qui fait baisser la température des bâtiments

"La nouvelle éco" en Occitanie met chaque jour en avant une entreprise de l'ex Midi-Pyrénées. La société toulousaine Solar-Paint annonce le succès du déploiement de sa peinture Solarcoat pour les bâtiments industriels, commerciaux et publics, et ce quelques mois après sa mise sur le marché. Les températures caniculaires de cet été ne font qu'augmenter la demande. Rencontre avec Nadège Bernard, directrice commerciale chez Solar-Paint, filiale d'International Color.

France Bleu Occitanie : En quoi consiste cette peinture blanche ?

Nadège Bernard : C'est une peinture qui renvoie les rayons du soleil et qui a un pouvoir émissif, c'est-à-dire qu'elle ne stockera plus la chaleur sur la toiture des bâtiments. C'est une peinture qui est presque écologique, elle est à l'eau et elle a un ingrédient vertueux puisqu'elle utilise de la matière recyclée, de la brisure de verre.

Combien gagne-t-on de degrés avec cette peinture ?

À partir de moment où on l'applique, on divise par deux la température de surface donc, à l'intérieur d'un bâtiment, on gagne en moyenne cinq degrés. Cette peinture permet de moins solliciter les appareils de climatisation, donc moins dégager de carbone. Nombre de nos clients font en effet des coupures de climatisation.

Qui sont vos clients ?

Beaucoup l'univers de la grande distribution, les centres commerciaux qui consomment beaucoup de climatisation. On a aussi de plus en plus de demandes industrielles, des fabricants, de grands groupes comme Total, Airbus, Thalès, des usines pharmaceutiques. C'est une solution qui est peu couteuse. La peinture coûte entre 16 et 22 euros le mètre carré.

Vous avez déjà recouvert 100.000 mètres carrés de toits, votre objectif est de 150.000. Le groupe va-t-il s'agrandir ?

Oui. Aujourd'hui, nous avons nos propres applicateurs par une autre filiale qui s'appelle Peinture haute voltige. Ce sont eux qui font, pour l'instant, les chantiers Solar-Paint mais en effet, demain, dès l'année prochaine, on devra recruter des peintres applicateurs.