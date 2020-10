La nouvelle éco : le grand public peut investir dans le renouvellement des éoliennes de Marsanne

Les six éoliennes de Marsanne (Drôme) vont être démontées et remplacées par des machines plus puissantes. Le grand public est associé au renouvellement par une campagne de financement participatif.

Les six éoliennes actuelles seront démontées et remplacées par de nouvelles machines

C'est un parc éolien qui ne fait pas débat. Six éoliennes installées dans la forêt de Marsanne depuis 2008. Il n'y a pas de riverain à proximité immédiate, le site est idéal car très venté et le village s'est habitué à ces grands moulins à vent au point que l'office de tourisme y organise même des visites commentées pour les touristes. Le propriétaire et exploitant, l'entreprise RES, envisage donc d'associer la population au projet de renouvellement du parc avec une campagne de financement participatif qui débute ce jeudi 8 octobre. Chacun peut investir entre 10 et 5000 euros pour un total de 150.000 euros.

L'objectif est de changer les éoliennes en 2023, après 15 ans de fonctionnement. Les machines actuelles seront démontées et remplacées par des éoliennes de nouvelle génération qui produiront deux fois plus d'électricité.

Noé Froissart, le chef de projet était l'invité ce lundi de la Nouvelle éco sur France Bleu Drôme Ardèche.

Noé Froissart a détaillé le projet ce lundi matin Copier

Le financement participatif sera d'abord ouvert aux seuls habitants de Marsanne, puis des communes alentours le 15 octobre, ensuite de toute l'agglomération de Montélimar le 29 octobre et enfin à tous les Drômois le 5 novembre. Des représentants de l'opérateur RES tiendront une permanence en mairie de Marsanne ce jeudi.