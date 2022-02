La nouvelle éco : à Montpellier, Cycloe, convertit vos biclous mécaniques en vélos électriques

En décembre 2021, Yannick César et Tao Zhao se sont lancés dans une nouvelle aventure : se mettre à convertir des vélos mécaniques en vélos électriques. Les deux entrepreneurs ont donc ouvert leur magasin Cycloe, à Montpellier. Interview avec Yannick César

Comment faîtes-vous pour transformer un vélo classique en vélo électrique?

On démonte le boîtier de pédalier, le pédalier et on installe un moteur-pédalier, en lieu et place : c'est lui qui va entraîner la chaîne. Pour ça, il est alimenté par une batterie, qu'on va fixer sur le cadre du vélo. On ajoute une commande qui permet, en fin de compte, de gérer le niveau d'assistance. Exactement comme sur un vélo électrique!

C'est possible sur tous les vélos?

Entre 80 et 90% des vélos sont compatibles. VTC, vélos de route, VTT... Il n'y a pas de frein à l'installation du moteur sur ces vélos. Il n'y a que certains vélos suspendus où c'est un peu compliqué, mais on arrive toujours à essayer de trouver des choses. Maintenant, si ce n'est pas possible, on le dit tout de suite aux client. Et voilà.

Un vélo converti par Cycloe - Cycloe

Et ça coûte combien?

On est à 889 euros jusqu'à la fin du mois de février. On reste moins cher qu'un bon vélo électrique... Ensuite, on passera à 989 euros. Mais tous les habitants de la Métropole peuvent demander, à la Métropole, une aide de 200 euros.

Grâce à vous, on n'a pas besoin d'acheter un nouveau vélo. Si on veut passer à l'électrique, il suffit d'adapter l'ancien. C'est plutôt écolo... C'est polluant, en fait, de fabriquer un vélo?

Je pourrai pas vous renseigner là dessus! Mais... C'est sûr qu'on va réutiliser de l'acier, du carbone... Toutes les matières premières pour la conception du cadre. On évite aussi de transporter un nouveau vélo qui vient sans doute de Chine... Donc, c'est sûr qu'il y a un impact.

Et comment vous avez eu cette idée?

Avec mon associé, on faisait des sorties VTT et on a rencontré beaucoup de vététistes équipés de vélos électriques. On s'est renseigné pour en avoir un et on a été rapidement freinés par les prix de bons VTT électriques. Surtout que, nous, on était équipé de vélos qui nous paraissaient quand même de bonne facture.

On a cherché une solution pour transformer nos propres vélos en vélos électriques. On a commandé les moteurs, on les a testés, on a trouvé ça super! Et on s'est dit il y avait peut-être quelque chose à faire : qu'on pouvait aussi le proposer aux autres!