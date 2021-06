La nouvelle éco : Croc Fork, les couverts comestibles créés par des étudiantes de l'INP Purpan Toulouse

Il y a Lucie la Charentaise, Victoria la Provençale, Aïnes la Basque, Marie la Camarguaise et Léa de Cahors. Elles ont 22-23 ans, et sont en dernière année de l'école d'ingénieurs de Purpan, spécialisée dans l'agro-alimentaire. Récompensées récemment par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Garonne, ces cinq étudiantes ont créé Croc Fork, des couverts comestibles issus de fruits et légumes déclassés.

Les producteurs leur donneraient ces fruits et légumes trop gros, trop petits ou trop moches, ceux que la grande distribution ne veut pas revendre. Après des premiers essais "maison", dans la cuisine avec le séchoir de la mère d'une des filles, les étudiantes toulousaines ont réussi à produire des couverts suffisamment solides pour se tenir, et à la fois comestibles. Le circuit de distribution privilégié reste les grossistes, et pourquoi pas à terme, le secteur de l’événementiel.