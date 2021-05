La nouvelle éco : dans le Haut-Rhin, des familles s'engagent pour favoriser la biodiversité

Prendre conscience de son environnement , du changement climatique, mener des actions concrètes pour préserver les écosystèmes. Douze familles qui résident dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges s'engagent à construire une "biodiversité positive".

Elles vont mener des actions concrètes pour préserver un système qui se fragilise. Elles sont accompagnées jusqu'à la fin de l'été, pour relever ces défis. L'objectif, dans les mois qui viennent est aussi de transmettre leurs expériences à leurs voisins, pour qu'ils s'y mettent aussi.

Les enfants vont construire un "hôtel à insectes", les parents vont agrandir le potager et planter des arbres

C'est le cas à Lièpvre, dans le Haut-Rhin, chez la famille Wiest. Les quatre enfants vont se retrousser les manches pour construire un "hôtel à insectes". " On a du bois, du bambou, des tuiles et des pots en terre cuite pour faire venir des insectes dedans. On va les aider à trouver un refuge," explique Orianne. L'adolescente sera accompagnée de ses deux frères et de sa sœur, pour la construction.

Le papa Stéphane et la maman Cybelle ne seront pas en reste. Ils se sont engagés à agrandir leur potager pour être autonomes en légume toute l'année. Ils vont aussi aussi planter des arbres, pour y récolter des fruits, dans les années à venir.

Un poulailler est en cours d'installation dans le jardin © Radio France - Guillaume Chhum

Le papa Stéphane organisera également une initiation à la taille des arbres pour ses voisins. Le père de quatre enfants a pour projet également d'installer des haies dans son jardin. La famille est déjà très engagée dans la préservation de l'environnement en consommant local. "On est pas bio ou écolo à la base, mais on essaye de faire des choses qui vont dans le bon sens, pour favoriser la préservation de l'environnement," souligne Stéphane Wiest.

Une expérience à partager avec les voisins pour faire des émules

L'engagement de la famille Wiest va permettre à d'autres de suivre le même chemin. Dès le mois de septembre, des réunions avec des habitants, des représentants de la mairie, des techniciens seront organisées, pour définir des actions, pour favoriser la biodiversité dans la commune.

