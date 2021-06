La nouvelle éco : De la boisson à la bouteille, des vins qui se veulent écolos à Fabrègues

En juin 2021, l'entreprise PN Vins Bio a lancé, depuis Fabrègues (Hérault), une nouvelle gamme de produits. Elle propose des vins bios et locaux, conditionnés dans des bouteilles les plus éco-responsables possible. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Jusqu'ici, Nicolas de Royer Dupré et Pierre Maisonnave ne proposaient que des cocktails. En janvier, les deux fondateurs de l'entreprise de Fabrègues (Hérault) ont lancé une nouvelle gamme de produits : du bio, toujours, mais en version vin. Et plus original, ils se sont tournées vers des bouteilles conçues de manière la plus éco-responsable possible.

Bouteille, bouchon, étiquette

"On utilise majoritairement du verre recyclé, explique Nicolas de Royer Dupré, l'un des cofondateurs de l'entreprise. Et en plus, la différence, c'est que les bouteilles sont très légères. Donc elles demandent moins d'ingrédients, si vous voulez. Avec la même quantité de verre, on en produit plus."

Les deux œnologues ont aussi choisi de fabriquer leur bouchon en matière naturelle, avec du liège, et de ne pas le recouvrir d'une capsule. L'étiquette est, elle, en fibres de canne à sucre. "En fait, on utilise le résidu de la production de friandises ou de rhum", poursuit Nicolas de Royer Dupré.

PN Vins Bio essaye d'utiliser des matières premières locales. "On travaille avec des producteurs qui se trouvent à 80 kilomètres à la ronde de notre cave coopérative, indique l'entrepreneur. Et pour le transport, on utilise des camions qui fonctionnent au bio-éthanol." Le verre recyclé est également français. La fibre de canne à sucre vient des DOM-TOM ou des pays sud-américains, comme elle n'est pas produite en métropole.

Même chose pour le liège, rapatrié du Portugal ou de Corse. "Mais on est sur des forêts qui sont gérées de manière durable, précise Nicolas de Royer Dupré, dans lesquelles les arbres sont replantés et où il n'y a pas de surexploitation des ressources." L'entreprise est également engagée dans le mouvement "1% for the planet". Elle verse 1% de son chiffre d'affaires à l'association Project Rescue Ocean, qui lutte pour la préservation des océans.

Les produits de PN Vins Bio sont vendus en magasins mais aussi dans les hôtels et les restaurants, fermés, à répétition, à cause de la crise sanitaire. "Le Covid-19 a affecté notre activité commerciale et notre chiffre d'affaires, concède-t-il. On a eu une croissance, mais plus faible. Cependant, ça nous a donné du temps pour peaufiner cette nouvelle gamme. Donc le bilan est plutôt positif."

