La nouvelle éco - Des composteurs alimentaires fabriqués à Mayran en Aveyron

Des composteurs alimentaires en centre-ville ? C'est peut-être l'avenir grâce à une société dont l'usine est basée à Mayran (Aveyron). Upcycle fabrique ces composteurs électro-mécaniques pour valoriser les déchets en compost. Le co-fondateur d'Upcycle, Grégoire Bleu nous détaille le projet.

Une machine pour les déchets des particuliers, des entreprises

"C'est une machine, une cuve qui permet de cultiver des bactéries spécifiques. On rentre d'un côté de cette cuve du biodéchet et au bout de quinze jours, les bactéries auront transformé cette matière dans du compost frais." Des machines qui seront utiles très rapidement car au 1er janvier 2024, tout le monde devra avoir une solution pour valoriser ce type de déchets. "L'intérêt de ce genre de machine, c'est qu'elle accepte tous les déchets qui sortent de la cuisine, la viande que le poisson, que les fleurs fanées, que les restes d'assiettes."

Le parcours du compostage - Upcycle

Mayran, un territoire idoine

Upcycle a donc implanté son usine à Mayran (Aveyron) en juillet 2021, un territoire parfait pour Grégoire Bleu : "Nous sommes une entreprise solidaire et donc on cherche à avoir un maximum d'impact positif. On est hyper sensible au fabriqué en France. Et quand on a décidé de monter une usine, on a cherché un territoire qui avait besoin ce type d'activité et qui savait le faire. A Mayran on est dans la mécanic vallée, il y a des savoir faire à Decazeville ou à Rodez notamment en électro mécanique. Et il y avait cette usine qui était à l'arrêt, on l'a repris et on est ravi de pouvoir embaucher des gens et faire redémarrer un projet comme ça." L'objectif est d'employer jusqu'à une quarantaine de personnes.

Parfait pour l'environnement

Ces composteurs sont surtout une solution intéressante dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Notre solution réduit de 96% l'empreinte environnementale de la collecte et de la valorisation des déchets, détaille Grégoire Bleu. On produit du compost de très bonne qualité utilisable en agriculture biologique, et on peut se lancer dans tout un tas de projets de maraîchage bio, de végétalisation de la ville."