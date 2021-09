La nouvelle éco : des micro-pousses produites en Haute-Vienne pour aromatiser les plats des restaurants

Giovanni Marchiafava et sa compagne Mathilde se sont lancés dans cette aventure en mai dernier. C'est à Rilhac-Rancon en Haute-Vienne qu'ils ont installé leur ferme verticale hydroponique pour produire des micro pousses destinées dans un premier temps aux restaurateurs pour agrémenter leurs assiettes. L'entreprise cultive des petits légumes, des herbes aromatiques ou des fleurs comestibles.

Une réponse aux préoccupations environnementales

Les micro-pousses consommables sont vendues au stade qui arrive juste après la graine germée et "Elles ont beaucoup de vertus, sont très riches en vitamines et c'est très bon pour la santé" explique Giovanni Marchiafava qui précise aussi que les restaurateurs de Limoges qui sont aujourd'hui ses clients utilisaient jusqu'alors des pousses en provenance des Pays-Bas. L'autre caractéristique de l'entreprise "Mes petits poucets" c'est que dans la ferme de Rilhac Rancon, la production se fait à l'intérieur. "On est en environnement contrôlé c'est à dire qu'on utilise une culture verticale sur plusieurs étages pour limiter la surface au sol et on utilise aussi des lampes LED basse consommation" explique encore le co-gérant de l'entreprise qui précise aussi que sa production consomme 98 % d'eau en moins que la culture traditionnelle.

Des Kits destinés au grand public

A l'entreprise "Mes petits poucets" on ne veut pas s'arrêter là. Aujourd'hui elle compte une vingtaine de clients parmi les restaurateurs principalement dans le secteur de Limoges mais aussi à Angoulême. Mais la société a décidé aussi de répondre à la demande du grand public. "On a voulu que le grand public ait accès à ces micro-pousses en leur proposant des petits Kits... avec des graines et un carnet d'explication" confie Giovanni qui affirme que c'est très facile et qu'on peut les mettre dans sa cuisine. La fleuriste de Rilhac-Rancon a été la première à en commercialiser mais d'autres commerces vont suivre. En attendant on peut se les procurer sur le site de "Mes petits poucets".