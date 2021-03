La nouvelle éco : des sacs poubelle biodégradables fabriqués à Rivesaltes

C'est un virage écologique, pour Christophe Devineau. Le fondateur de Nature&Co, issu de l'industrie de l'emballage ménager, a créé une gamme de produits à l'empreinte carbone moins importante. Les sacs poubelle biodégradables permettent de réduire de 20% l'utilisation de plastique. "Malheureusement, le plastique finit parfois dans la nature et il pollue, regrette Christophe Devineau. Grâce à nos sacs poubelle biodégradables, on permet d'éviter ça."

95% de clients en moins pendant le premier confinement

La crise sanitaire a stoppé nette la progression de la jeune entreprise. À l'époque, Nature&Co travaillait majoritairement avec des magasins dits non essentiels. "La période a été très difficile, selon le patron. Mais on se bat, et désormais nous vendons nos sacs poubelle en grandes surfaces dans le département et nous vendons également sur un site internet."

L'entreprise est composée de trois salariés, aux côtés de Christophe Devineau. Elle produit également des sacs pour ralentir le mûrissement des fruits et des légumes.

