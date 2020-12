La nouvelle éco : des tables en plastique recyclé produites sur le Bassin d'Arcachon

Ils s'appellent Louis, Mathieu et Bryan et ils ont tous les trois moins de 30 ans. Ils se sont rencontrés sur les bancs du lycée à Andernos. La vie professionnelle les a d'abord éloignée. L'un est devenu charpentier, l'autre expert-comptable et le troisième analyste financier. Mais l'année dernière ils se retrouvent sur le Bassin d'Arcachon et décident de monter leur boite.

Diotis, c'est d'abord une histoire de copains très écolos

Ils sont surfeurs et sont choqués par les tonnes de déchets plastiques qui souillent nos plages. L'idée commence à germer : pourquoi ne pas collecter ces déchets et les valoriser ? Trop compliqué à mettre en oeuvre, la plupart des plastiques rejetés par la mer ne sont pas recyclables et le processus requiert de toute façon de sérieux outils de production et une bonne dose de savoir faire en chimie. Louis, Mathieu et Bryan décident de couper la poire en deux. Ils vont valoriser le plastique recyclé mais en passant par un intermédiaire.

Ils trouvent un fournisseur en Hollande, une entreprise qui fabrique des plateaux en plastique recyclé, en polystyrène à haut impact très exactement, le HIPS. Cette entreprise leur fournit donc la matière brut, de quoi fabriquer ensuite les plateaux des tables de salon et de cuisine.

Un plateau de table en HIPS c'est l'équivalent de 7.500 sacs en plastique recyclés et la matière se prête parfaitement au mobilier comme l'explique Louis Reigniez co-fondateur de Diotis.

Les tables Diotis sont vendues par le biais d'architectes d'intérieurs. Catalogue à retrouver sur diotis.fr