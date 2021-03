La Nouvelle éco : Des toilettes sèches vendues dans l'Hérault

Avec la crise du Covid-19 et l'arrêt du secteur de l'événementiel, Sud Toilettes Sèches a perdu 90% de son chiffre d'affaires en 2020. Alors qu'elle ne proposait que des toilettes sèches en location, l'entreprise se lance dans la vente. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

L'entreprise Sud Toilettes Sèches s'adresse tant aux professionnels qu'aux associations et professionnels.

En 2020, à cause de la crise du Covid-19, l'entreprise Sud Toilettes Sèches a perdu 90% de son chiffre d'affaires. Cette entreprise, basée dans l'Aude et qui travaille majoritairement dans l'Hérault, faisait jusqu'ici de la location de toilettes sèches. Désormais, elle en propose à la vente.

"On travaillait beaucoup sur les festivals et les manifestations culturelles, explique Thomas Belveze, fondateur de Sud Toilettes Sèches. Les associations et les professionnels nous contactaient aussi : pour des réunions, des anniversaires, des cousinades, des mariages. Le Covid-19 a mis un coup d'arrêt à tout ça."

"Aujourd'hui, on travaille pour pouvoir maintenir l'entreprise mais on ne peut plus en vivre" - Thomas Benveze, fondateur de l'entreprise Sud Toilettes Sèches. Copier

Le professionnel décide donc de diversifier son offre : à son service de location, il ajoute celui de la vente. "Ce sont majoritairement des professionnels qui nous contactent", précise l'homme de 28 ans. Son premier client est le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dans l'Aude. "Ils en avaient besoin pour les personnes qui y travaillent et pour les visiteurs", poursuit Thomas Belveze.

Avec ces toilettes, fabriquées avec des matériaux européens et français, l'entrepreneur espère également toucher les particuliers. "Vous n'avez pas besoin d'avoir un terrain particulier car il n'y a pas besoin de travaux de terrassement ou de raccordement, note Thomas Belveze. Nos toilettes sèches peuvent s'installer sur une étendue d'un hectare ou un petit jardin."

Thomas Belveze, fondateur de Sud Toilettes Sèches, compare le coût écologique des toilettes classiques et des toilettes sèches. Copier