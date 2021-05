La nouvelle éco : Deux jeunes ingénieurs lancent un site de produits écolos à Pignan

En mars 2021, leurs études d'ingénieur tout juste terminées, deux jeunes ont lancé, à Pignan (Hérault), un site de e-commerce "vert". Leur plateforme, baptisée Greenkit, propose un panel d'articles (dentifrice, couches, barbecue, vêtements, coques de téléphone...). Tous ont un point en commun : ils se revendiquent écoresponsables. Aujourd'hui, la start-up recense 1.000 articles, déclinés en 3.000 références.

Tom Lecrosnier et Thomas Guyot, les deux cofondateurs, ont eu l'idée de créer ce site Internet en cherchant des produits respectueux de l'environnement. "On cherchait des chargeurs de téléphone et on s'est rendu compte que c'était très compliqué à trouver", précise Tom Lecrosnier.

Tom Lecrosnier et Thomas Guyot viennent de finir leurs études d'ingénieur à Montpellier - Greenkit

Des produits verts mais aussi fabriqués, autant que faire se peut, localement. Il existe même une fonction qui vous géolocalise et vous montre les articles autour de vous. "On va dire que 90% de nos articles sont français et que 10% viennent de l'étranger, et surtout d'Europe", jauge le jeune homme de 23 ans. C'est par exemple le cas pour des produits en bambou. "C'est une matière première qu'on ne fabrique pas en France, poursuit-il. L'impact environnemental serait plus important si on en faisait pousser chez nous."

Les deux jeunes gens ont aussi créé un système de fidélisation pour récompenser l'achat écoresponsable. "On appelle ça les Green, explique Tom Lecrosnier. Quand vous achetez un article, vous gagnez des Green. Plus vous achetez localement, plus vous en cumulez. Vous pouvez ensuite soit les utiliser pour acheter un autre article, soit les reverser à une association." Greenkit est partenaire de deux associations. L'une plante des arbres, l'autre travaille sur la protection des coraux.

L'idée n'est pas de dire : "ça on ne l'utilisera plus jamais parce que ce n'est pas écoresponsable", mais de montrer qu'il y a des objets qui le sont plus - Tom Lecrosnier, cofondateur de Greenkit Copier

Existe-t-il une alternative écoresponsable pour tous les produits que nous utilisons aujourd'hui? Le site de Greenkit propose des accessoires pour téléphones et ordinateurs, mais par exemple, pas de portable. "Il n'existe pas de téléphone écoresponsable, note Tom Lecrosnier, parce qu'on est obligé d'extraire des roches rares pour les fabriquer. En revanche, certains font par exemple des téléphones reconditionnés. On travaille avec une entreprise qui le fait en France mais on ne propose pas encore ses produits."

On ne trouve pas d'alternative pour certains articles, comme les multiprises ou les rallonges. Mais on est souvent étonné de tout ce qu'on peut dénicher. Il y a souvent quelqu'un qui a pensé à une alternative écoresponsable - Tom Lecrosnier, cofondateur de Greenkit

Greenkit est hébergé dans un datacenter écolo. "Il tourne grâce à des énergies renouvelables et compense les émissions carbone, détaille l'ingénieur. On essaye aussi de rendre le fonctionnement de notre site optimal, pour qu'il utilise le moins d'énergie possible."

