La nouvelle éco : EffetMer, des lunettes de soleil fabriquées avec des déchets plastique dans l'Hérault

En février 2018, Flora Joly et Céline Lapeyre, deux amies de Montpellier, ont lancé EffetMer. À travers ce projet, elles revalorisent des déchets plastique pour les transformer en lunettes de soleil. Elles démarrent une campagne de financement participatif, sur la plateforme Ulule. Jusqu'à la mi-décembre, vous pouvez y acheter des paires en pré-vente.

Interview avec Flora Joly.

Vous utilisez des plastiques ramassés, par vos partenaires, dans la nature, sur les plages et au bord des rivières. Est-ce que vous pouvez utiliser tous ces plastiques?

Tous les plastiques ne se recyclent pas entre eux : ils n'ont pas les mêmes propriétés, donc c'est impossible. Avec des ingénieurs, on a donc sélectionné un type de plastique : le PET. C'est celui qu'on trouve dans les bouteilles en plastique d'eau.

Et les autres, vous les jetez?

Non, on les rejette pas, on garde tout ce qu'on ne transforme pas aujourd'hui en lunettes pour faire de la recherche et du développement. Peut-être qu'on pourra travailler avec, à l'avenir...

À l'origine, vous travaillez toutes les deux dans le social. Pourquoi vous vous êtes dit "tiens, si on ramassait du plastique pour fabriquer des lunettes"?

On avait vraiment envie de rentrer l'aspect protection de l'environnement dans notre profession. Et on avait envie de se lancer dans un projet qui était grand, à l'image de l'ampleur de la crise écologique actuelle et des enjeux pour le futur. En France, on a beau trier nos déchets, seuls 26% des déchets plastiques sont valorisés. Le reste est soit envoyé à l'étranger, soit enfoui, soit incinéré.

Et les déchets qui sont ramassés dans la nature, s'ils sont trop abîmés, trop petits, ou potentiellement toxiques, ils ne sont pas non plus valorisés. Ça revient un peu à mettre sous le tapis et c'est dommage que personne ne vienne en complémentarité de ce qui est déjà fait. C'est là-dedans que s'inscrit notre démarche : pour aller jusqu'au bout dans la réduction des déchets.

Vos lunettes sont fabriquées avec seulement 30% de déchets ramassés dans la nature. C'est parce que vous n'en trouverez pas suffisamment?

Malheureusement, il y a suffisamment de plastiques. Mais il s'est avéré que, au niveau de toutes les contraintes techniques au moment du process, et aussi au niveau de notre ambition de faire un produit durable, il a fallu intégrer d'autres plastiques. Mais c'est aussi du plastique recyclé : c'est issu des déchets français qu'on met directement dans la poubelle jaune.

En deux ans, les partenaires de Flora Joly et Céline Lapeyre ont collecté entre 700 et 800 kilos de déchets plastique - EffetMer

Avec les fonds récoltés sur la plateforme Ulule, les deux entrepreneuses vont pouvoir lancer la fabrication de lunettes en masse et rembourser ce qu'elles ont investi, sur leur fonds propres, en quatre ans de recherche et développement.