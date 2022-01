La Nouvelle éco : À Montpellier, Ecofilae valorise les eaux usées, qu'elles soient traitées ou non

Nicolas Condom a fondé Ecofilae à Montpellier, il y a 8 ans. Depuis, avec son équipe, il travaille sur la réutilisation des eaux usées, qu'elles soient traitées ou non. Interview.

Est-ce que ces eaux usées sont utiles seulement après traitement ou peuvent-elles être utilisées telles quel?

Quand elles ne sont pas traitées, il faut qu'elles soient vraiment bien adaptées à l'usage...

Je vous prends l'exemple d'une sucrerie. Dans une sucrerie, on extrait du sucre, du saccharose, d'un mélange qu'on appelle de la mélasse. Ce qui reste, en sortie, c'est quelque chose d'extrêmement concentrée, organique. De la même manière, les eaux usées non traitées sont composées de plein d'éléments, par exemple de l'azote, du phosphore, etc. Elles peuvent être directement envoyées dans des sols, sur des champs, pour produire, par exemple, des plantes qui servent à faire de l'énergie.

Par contre, si vous êtes dans une situation où les eaux sont riches en microbes, par exemple les eaux usées qui sortent des toilettes, et que vous voulez faire du nettoyage ou de la brumisation en ville ou a fortiori de l'eau potable, vous êtes bien sûr obligés de les traiter.

Je vous donne un autre exemple : pas loin d'ici, on pilote un projet dont le but est d'irriguer 200 hectares du lido, entre Marseillan et Sète, couverts par de la vigne. Les eaux qui sont dans la station d'épuration de Marseillan, et qui pourraient servir à irriguer la vigne, sont trop salées. Donc, là aussi, on est obligé de mettre un petit traitement pour enlever un peu de sel.

L'équipe d'Ecofilae - Ecofilae

Est-ce qu'on utilise beaucoup les eaux usées traitées? Ou alors c'est une goutte d'eau?

C'est plutôt une goutte d'eau! D'après nos calculs, on est à un peu près 0,4% des eaux usées traitées en France qui sont réutilisées. C'est rien du tout. Il y a plein de raisons pour ça.... Ma conviction... Ma certitude, même, c'est qu'il n'y a pas de boucle. Ce n'est pas dans notre logique. L'homme ne sait pas recycler, fondamentalement.

Du coup, les ministères ne sont pas organisés en conséquence, le monde du travail n'est pas organisé en conséquence. Il n'y a pas de méthode et pas d'outil. Ça change beaucoup parce qu'il y a un engouement autour de cette thématique qui est très forte depuis quelques années. Parce qu'effectivement, quand on manque d'eau, on va chercher de l'eau là où il y en a et là où il y en a, c'est l'eau qui est dans les stations et qui parfois est perdue. Par exemple à Montpellier, qui est perdue dans la Méditerranée.

Vous le disiez, on est davantage sensible à l'écologie, notamment depuis la crise du Covid-19. Vous a-t-on davantage contactés?

Notre chiffre d'affaires a augmenté de 50% pendant l'année Covid-19. Je crois que pendant cette période, les opérateurs se sont trouvés dans une situation où ils avaient plus de temps. Ils n'avaient plus de réunions, ils étaient chez eux. Et dans le même temps, ils vivaient et donc comprenaient ce que c'est qu'un risque. Un risque qui a un impact économique majeur.

Beaucoup de gens se sont réveillés en se demandant ce qu'ils pouvaient faire pour limiter le prochain risque. Et l'un des prochains risques, c'est le manque d'eau.

Interview avec Nicolas Candom, fondateur de l'entreprise Copier