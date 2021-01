La Nouvelle éco : dans les Vosges, emballages et papiers, de nouvelles normes de tri

Lever les freins et les doutes des consommateurs quant au tri des emballages et des papiers. Les nouvelles normes en vigueur dans les Vosges depuis le 1er janvier dernier "permettent une simplification du geste" souligne Frédéric Roux directeur régional de Citeo,

Citeo est un groupe privé, spécialisé dans le recyclage des emballages et des papiers. Une entreprise créée à l'initiative des secteurs de la consommation et de la grande distribution. Citeo leur propose des solutions de retraitement qui visent à réduire l'impact environnemental de leurs activités.

Les nouvelles normes de tri entrées en vigueur le 1er janvier dernier dans les Vosges, permettent la collecte de l'ensemble des emballages et des papiers dans le bac jaune. Des pots de yaourt aux barquettes en passant par les films et les sacs plastiques nouvelle génération. "L'objectif est de permettre au trieur de ne plus réfléchir, de ne plus avoir de doute" explique Frédéric Roux.

En matière de collecte et de recyclage, les Vosges sont un département en pointe. 87 kilos d'emballages et de papier collectés et recyclés par habitant et par an. Chiffre à mettre en regard de la moyenne nationale qui se situe à 74 kilos par français annuellement. "Mais nous pouvons faire mieux" souligne encore Frédéric Roux qui estime possible de dépasser la barre des 90 kilos avant la fin de l'année. A noter encore que plus de 25% des produits issus du tri en France sont recyclés dans la région Grand-Est.

