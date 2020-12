Avez vous envie de financer le futur parc solaire de Lux ? EDF va implanter près de 23 milles panneaux solaires sur commune de 500 habitants au nord-est de Dijon, entre Bèze et Is-Sur- Tille. L’opérateur nous propose de devenir actionnaire de son projet

La nouvelle éco: En Côte-d'Or, on peut devenir actionnaire d'un parc photovoltaïque

Il faut croire que la commune de Lux, 500 habitants au nord-est de Dijon avait un nom prédestiné. Elle a été choisie par "EDF-Renouvelable" pour accueillir un parc de 22.700 panneaux solaires.

EDF a besoin de 185 mille euros pour boucler son budget. L'opérateur lance donc un appel a financement. Un appel réservé dans un premier temps aux habitants de la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon. Il faut mettre 100 euros minimum , et à la clé , il y a la promesse d'un retour sur investissement. Cela doit rapporter 4 a 6% d’intérêts sur un placement qui dure 4 ans et demi.

Ce financement participatif passe par la plateforme internet Lendosphere. Il sera ouvert pour deux mois, du lundi 14 decembre au 14 fevrier.

Comment ça marche ? On a posé la question à Laure Verarghe, la co-fondatrice de Lendosphère.

Pourquoi faire appel aux habitants ? réponse de la société Landosphere

La collecte, fixée à 185 000 €, sera réservée aux habitants de la Communauté de communes des vallées de la Tille et de l’Ignon du 14 décembre au 30 décembre . Puis à partir du 30 décembre jusqu’au 14 février aux habitants des départements d’implantation et limitrophes : Côte-d'Or, Aube, Jura, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et- Loire, Yonne.

Le maire de la commune est enthousiaste

Les panneaux solaires vont s’étendre sur deux terrains de 4 hectares à 3 Km du village. Renaud Lehman le maire de Lux n'y voit que des avantages. "Ça restera invisible du village, et c'est bien l’énergie la moins polluante à mon sens pour produire de l'electricité. C'est important de s'impliquer."

Renaud Lehman, maire de Lux soutient ce projet

Ces panneaux solaires devraient rapporter 35 mille euros par an à la communauté de communes, et fournir de l’énergie pour prés de 22 mille foyers.