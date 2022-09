La coopérative Enercoop reçoit de plus en plus de demandes de collectivités pour des projets de production d'énergie renouvelable sur leurs territoires, face à la hausse des prix.

La nouvelle éco : Enercoop de plus en plus sollicité par les collectivités locales

Avec la hausse des tarifs de l'énergie, Enercoop reçoit de nouvelles demandes, notamment de la part de collectivités territoriales. "Jusqu'à présent on avait plutôt des contacts avec des collectivités pour les approvisionner puisqu'on est fournisseur d'électricité, mais c'est vrai que depuis la crise énergétique, de plus en plus de collectivités mais aussi des professionnels se posent la question de produire sur leur territoire", explique Frédéric Marillier, directeur général d'Enercoop Auvergne Rhône-Alpes.

C'est le cas de la commune du Crozet, dans le Roannais, qui a un projet de parc solaire de 1250 m2. La commune a pris contact avec Enercoop. L'objectif est de couvrir entièrement les besoins en électricité des 260 habitants à partir de 2024. Le coût du projet est de 300.000 euros.

Recours exceptionnel à l'Arenh

Cette démarche a plusieurs intérêts selon Frédéric Marillier : "c'est bien pour la transition énergétique, mais aussi parce que le fait de maîtriser un peu les moyens de production ça permet un peu une visibilité sur le coût de l'énergie qui aujourd'hui part un peu dans tous les sens".

Enercoop n'échappe d'ailleurs pas à ce contexte. "Même si les coûts de production des énergies renouvelables continuent de baisser, mais _on est soumis aux aléas du marché_", commente le directeur général d'Enercoop Auvergne Rhône-Alpes. "Si jamais il n'y a pas assez d'électricité produite par nos producteurs d'énergies renouvelables pour les besoins de nos consommateurs, on est obligé de se tourner vers les marchés pour compenser", poursuit-il. Ainsi, "pour couvrir les risques", Enercoop a accepté de recourir pour les prochaines années à l'Arenh (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique), qui permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par l'État.