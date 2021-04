La nouvelle éco : envolée de Mint, fournisseur montpelliérain d'énergie verte

20% des partenaires de Mint produisent de l'énergie hydraulique, 15% du solaire et 60% de l'éolien

Malgré le Covid-19, Mint a connu une belle année 2020. Le chiffre d'affaires du fournisseur montpelliérain d'énergie renouvelable a doublé en un an : de 34 millions d'euros, il est passé à 59 millions. Cette envolée s'explique en partie par la crise sanitaire. "Le Covid-19 a été une véritable bascule pour nous, avoue Kaled Zourray, PDG de l'entreprise. On n'a jamais eu autant de souscriptions. Il y a clairement une plus forte sensibilisation aux nouveaux enjeux environnementaux."

Pour se fournir en énergie recyclable, Mint propose deux offres. La première consiste à rémunérer directement des producteurs d'énergie verte. Avec la deuxième, si le client consomme par exemple 20 kilowatt d'électricité, 20 kilowatt d'électricité renouvelable seront réinjectés dans le système : c'est ce que l'on appelle la garantie d'origine.

"Cette deuxième offre permet de développer les énergies renouvelables", explique Kaled Zourray. 60% des clients de Mint souscrive à la garantie d'origine. "C'est parce qu'elle est moins cher, décrypte le chef d'entreprise de 58 ans. On veut bien faire un geste pour la planète, mais il ne faut pas que les prix soient plus élevés que ceux d'EDF."

Seul 10% des foyers ont un fournisseur d'électricité verte. Il reste encore une grande marge de progression... - Kaled Zourray, PDG de Mint

Mint ne travaille pas avec une seule énergie renouvelable. 20% de ses partenaires produisent de l'énergie hydraulique, 15% du solaire et 60% de l'éolien. "Les énergies renouvelables ne cessent de croître, indique Kaled Zourray. Elles représentent 30% de la production totale de la France. Et pour la première fois, cette année, les énergies éolienne et solaire ont dépassé l'énergie hydraulique."

Mint a été fondé en 2017. Elle tourne avec une équipe de 45 personnes. L'entreprise travaille aujourd'hui sur le biogaz, une autre énergie renouvelable qu'elle souhaite, à l'avenir, proposer à ses clients.