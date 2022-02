La nouvelle éco : l'entreprise montpelliéraine My Wind Parts donne une seconde vie aux éoliennes

En septembre 2021, l'entreprise montpelliéraine My Wind Parts s'est lancée dans l'économie circulaire. Elle ne se contente plus de vendre des pièces détachées d'éoliennes neuves : elle fournit ses clients en pièces d'occasion. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

L'entreprise montpelliéraine My Wind Parts fournit des pièces détachées d'éoliennes aux professionnels qui travaillent sur ces machines, par exemple des pales, des nacelles ou encore des moteurs. En septembre dernier, elle a lancé une autre activité : elle a décidé de ne pas utiliser que des pièces neuves, mais d'en récupérer sur les éoliennes qui sont mises hors service.

Interview avec Sébastien Duchesne, fondateur de l'entreprise My Wind Parts

Avec cette nouvelle activité, vous vous approvisionnez sur d'anciennes éoliennes. Jusqu'ici, on jetait les éoliennes qui ne fonctionnaient plus?

Ce n'est pas exactement ce qu'il se passe... En fait, aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui émerge, qui consiste à remplacer les anciennes éoliennes par des nouvelles plus puissantes. Donc, nous, notre cœur de métier dans cette nouvelle activité, c'est récupérer ces machines et leur donner une seconde vie.

On envoie ces machines dans une filière classique de recyclage alors qu'on pourrait les réutiliser - Sébastien Duchesne, fondateur de l'entreprise My Wind Parts

Récupérez-vous l'éolienne en entier?

Oui, complètement. On va sur le terrain. On a des partenaires qui ont les compétences pour démanteler les machines et ensuite, tous ces composants sont acheminés vers notre centre de logistique. Ensuite, les composants sont stockées pour, derrière, être reconditionnés et revendus à des futurs acquéreurs.

My Wind Parts récupère toutes les pièces détachées des éoliennes - My Wind Parts

Aujourd'hui, que fait-on de ces éoliennes qu'on remplace?

Encore une fois, c'est un marché qui est nouveau en France... Mais, dans les quelques parcs qui ont été déjà démantelés, les machines ont été recyclées, c'est-à-dire qu'on a directement transformé les composants en acier ou en cuivre. Mais on n'a pas redonné une seconde vie à ces pièces et c'est vraiment là-dessus qu'on se bat au quotidien...

Pour nous, c'est dommage. En tout cas, moi, ça me fait vraiment mal au cœur : on envoie ces machines dans une filière classique de recyclage alors qu'on pourrait les réutiliser.

Les éoliennes sont remplacées au bout de combien de temps, en moyenne?

De 15 à 20 ans.

15 ans, est-ce donc la fin de carrière des éoliennes?

Ce n'est pas la fin de carrière. C'est tout simplement un contrat qui est signé entre le propriétaire de la machine et EDF. Au bout de 15 ans, le contrat n'existe plus. Donc l'électricité que vous produisez n'est plus rachetée forcément par EDF : elle est sur un marché libre. C'est donc à vous de vendre votre énergie. Sans compter que, bien souvent, ce marché est bien moins intéressant...