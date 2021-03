La nouvelle éco : Ethikis et son label de durabilité a déjà séduit de gros industriels

Le label est commercialisé depuis un an et demi.

Depuis le 1er janvier 2021, l'affichage de l'indice de réparabilité est obligatoire sur cinq familles de produits, dans le cadre de la loi anti-gaspillage. L'affichage de l'indice de durabilité devrait être obligatoire à partir de 2024.

Robustesse, réparabilité et service après-vente

Créé par les toulousains d'Ethikis, Longtime est le premier label indépendant qui a pour but d'encourager la consommation et la fabrication de produits manufacturés durables, et favorise une économie plus responsable.

La durabilité selon Ethikis repose sur trois piliers : la fiabilité et la robustesse, la réparabilité et le support technique (le SAV).

En un an et demi, les toulousains ont réussi à convaincre sept industriels d’apposer le label Longtime sur leurs produits dont les grands groupes Seb, Rowenta ou encore Whirlpool.